ISW: Россия спешит начать большое наступление в Донецкой области в нереальные сроки и без достаточной боевой мощи

Аналитики отметили, что Минобороны Великобритании в своей сводке за 7 февраля оценило , что Россия, скорее всего, пыталась начать наступательную операцию по выходу на административные границы Донецкой области с начала января 2023 года, но ей удавалось отвоевывать территорию лишь на несколько сотен метров в неделю. Такой медленный темп, по данным британской разведки, объясняется нехваткой боеприпасов и отсутствием маневренных частей, необходимых для успешного и быстрого наступления.

Российское военное командование, вероятно, спешит начать крупномасштабную наступательную операцию по захвату Донецкой области в нереальные сроки и без достаточной боевой мощи, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Россия вряд ли сможет нарастить боевую мощь, необходимую для существенного влияния на исход войны, в то время как российское военное командование продолжает требовать нереалистичных наступлений в короткие сроки.

Также эксперты ISW 28 января отмечали, что российское руководство, скорее всего, снова планирует решительное наступление, основываясь на ошибочных предположениях о военных возможностях российской армии, в то время как ей не хватает боевой мощи, необходимой для проведения более чем одной крупной наступательной операции.

Помешать крупномасштабному наступлению может и весенний сезон, непригодный для маневренной войны, считают эксперты института. Как добавили в ISW, даже российские Z-каналы беспокоятся, что Россия может не суметь быстро и решительно наступать на нескольких направлениях в установленные сроки.