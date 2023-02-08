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ISW: Россия спешит начать большое наступление в Донецкой области в нереальные сроки и без достаточной боевой мощи

Российское военное командование, вероятно, спешит начать крупномасштабную наступательную операцию по захвату Донецкой области в нереальные сроки и без достаточной боевой мощи, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что Минобороны Великобритании в своей сводке за 7 февраля оценило, что Россия, скорее всего, пыталась начать наступательную операцию по выходу на административные границы Донецкой области с начала января 2023 года, но ей удавалось отвоевывать территорию лишь на несколько сотен метров в неделю. Такой медленный темп, по данным британской разведки, объясняется нехваткой боеприпасов и отсутствием маневренных частей, необходимых для успешного и быстрого наступления.

Минобороны Великобритании отметило, что

Россия вряд ли сможет нарастить боевую мощь, необходимую для существенного влияния на исход войны, в то время как российское военное командование продолжает требовать нереалистичных наступлений в короткие сроки.

Также эксперты ISW 28 января отмечали, что российское руководство, скорее всего, снова планирует решительное наступление, основываясь на ошибочных предположениях о военных возможностях российской армии, в то время как ей не хватает боевой мощи, необходимой для проведения более чем одной крупной наступательной операции.

Помешать крупномасштабному наступлению может и весенний сезон, непригодный для маневренной войны, считают эксперты института. Как добавили в ISW, даже российские Z-каналы беспокоятся, что Россия может не суметь быстро и решительно наступать на нескольких направлениях в установленные сроки.

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5 февраля Financial Times со ссылкой на неназванного советника украинской армии сообщила, что новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение десяти дней. Аналитики издания считают, что вероятным местом для нового российского нападения является западная часть Луганской области в районе Лимана — города, отбитого украинскими войсками в ходе контрнаступления прошлой осенью, а также район недалеко от оккупированной ВС РФ Кременной.

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