FT: новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение 10 дней

Новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение десяти дней, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного советника украинской армии.

По его словам, украинские военные получили «очень надежные разведданные о намерениях» России вновь начать атаку. Он добавил, что подобное наступление может произойти в течение десяти дней.

Аналитики издания считают, что вероятным местом для нового российского нападения является западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана — городов, отбитых украинскими войсками в ходе контрнаступления прошлой осенью. По словам местных чиновников и западных аналитиков, Россия уже несколько недель собирает силы на этом направлении.