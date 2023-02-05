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FT: новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение 10 дней

Новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение десяти дней, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного советника украинской армии.

По его словам, украинские военные получили «очень надежные разведданные о намерениях» России вновь начать атаку. Он добавил, что подобное наступление может произойти в течение десяти дней.

Аналитики издания считают, что вероятным местом для нового российского нападения является западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана — городов, отбитых украинскими войсками в ходе контрнаступления прошлой осенью. По словам местных чиновников и западных аналитиков, Россия уже несколько недель собирает силы на этом направлении.

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Ранее сотрудник военной разведки Украины Андрей Черняк сообщил, что президент России Владимир Путин приказал своим вооруженным силам целиком захватить Донецкую и Луганскую области к марту.

Его информацию косвенно подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. «Учитывая, что они живут символикой, они собираются предпринять что-то около 24 февраля», — заявил министр французской телекомпании BFMTV.

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