ISW: Путин готовит новое крупное наступление и надеется перехватить инициативу

Президент России Владимир Путин надеется перехватить инициативу и готовит новое крупное наступление, которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года, говорится в докладе американского Института изучения войны (ISW).

Как заявили эксперты института, Кремль, вероятно, готовится к проведению крупных стратегических действий, скорее всего, в ближайшие шесть месяцев в Луганской области, для того чтобы положить конец череде оперативных успехов Украины.

Наземные атаки России в Запорожье могут быть направлены на отвлечение Вооруженных сил Украины и создание условий для наступления в Луганской области, считают в ISW.

Ранее о том, что Россия планирует новое наступление на Украине в феврале или марте 2023 года, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Таким образом, наступление может начаться до того, как Киев получит обещанные танки, отмечает издание.

«Кремль намерен продемонстрировать, что его армия способна перехватить инициативу и оказать давление на Киев и его союзников, чтобы достичь соглашения на каких-то условиях, оставляющих за Россией ныне оккупированные территории», — считает агентство.

Как утверждают собеседники Bloomberg, Путин уверен, что терпимость России к большим военным потерям позволит ей выиграть войну в долгосрочной перспективе, несмотря на неудачи.