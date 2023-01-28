ISW: Путин готовит новое крупное наступление и надеется перехватить инициативу

Президент России Владимир Путин надеется перехватить инициативу и готовит новое крупное наступление, которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года, говорится в докладе американского Института изучения войны (ISW).
Как заявили эксперты института, Кремль, вероятно, готовится к проведению крупных стратегических действий, скорее всего, в ближайшие шесть месяцев в Луганской области, для того чтобы положить конец череде оперативных успехов Украины.
Наземные атаки России в Запорожье могут быть направлены на отвлечение Вооруженных сил Украины и создание условий для наступления в Луганской области, считают в ISW.
Ранее о том, что Россия планирует новое наступление на Украине в феврале или марте 2023 года, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Таким образом, наступление может начаться до того, как Киев получит обещанные танки, отмечает издание.
«Кремль намерен продемонстрировать, что его армия способна перехватить инициативу и оказать давление на Киев и его союзников, чтобы достичь соглашения на каких-то условиях, оставляющих за Россией ныне оккупированные территории», — считает агентство.
Как утверждают собеседники Bloomberg, Путин уверен, что терпимость России к большим военным потерям позволит ей выиграть войну в долгосрочной перспективе, несмотря на неудачи.
Источники издания также сообщили, что новая волна мобилизации в России начнется вероятно уже весной, при этом российские экономика и общество будут все больше подстраиваться под потребности конфликта.
25 января президент США Джо Байден заявил, что США отправят Украине 31 танк M1 Abrams. Однако доставка танков до поля боя займет время, отметил он, так как до этого необходимо убедиться, что украинские военнослужащие полностью подготовлены. В тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия и страны-союзницы собираются передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2. Киев начнет получать «Леопарды» через три месяца.