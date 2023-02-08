Байден в ежегодном послании к Конгрессу США пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется»

Президент США Джо Байден в ходе ежегодного обращения к Конгрессу пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Трансляция речи шла на YouTube-канале Белого дома.
«Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем рядом с вами столько, сколько потребуется», — сказал Байден.
США работают «ради большей свободы, большего достоинства и большего мира не только в Европе, но и повсюду», добавил американский президент.
По словам Байдена, начатая Россией война вызывает «образы смерти и разрушений, которым Европа подверглась во время Второй мировой войны. «[Это] стало испытанием на века. Испытанием для Америки. Испытанием для всего мира», — сказал он.
США смогли «выстоять» и создали глобальную коалицию, объединили НАТО против «агрессии», добавил Байден.
Ранее NBC и The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщали, что Байден планирует посетить Польшу к годовщине войны в Украине. При этом окончательное решение о поездке еще не принято и планы могут поменяться, заявили собеседники изданий. Байден сам сообщал, что планирует визит в Польшу, но не уточнял, когда.
Украинское военное командования говорило, что Россия может начать новое наступление к годовщине вторжения. Аналитики американского Института изучения войны и Минобороны Великобритании считают, что Российское военное командование, вероятно, спешит начать крупномасштабную наступательную операцию по захвату Донецкой области в нереальные сроки и без достаточной боевой мощи.