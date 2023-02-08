Байден в ежегодном послании к Конгрессу США пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется»

«Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем рядом с вами столько, сколько потребуется», — сказал Байден.

Президент США Джо Байден в ходе ежегодного обращения к Конгрессу пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Трансляция речи шла на YouTube-канале Белого дома.

США работают «ради большей свободы, большего достоинства и большего мира не только в Европе, но и повсюду», добавил американский президент.

По словам Байдена, начатая Россией война вызывает «образы смерти и разрушений, которым Европа подверглась во время Второй мировой войны. «[Это] стало испытанием на века. Испытанием для Америки. Испытанием для всего мира», — сказал он.



США смогли «выстоять» и создали глобальную коалицию, объединили НАТО против «агрессии», добавил Байден.