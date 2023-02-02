Глава Минобороны Украины: российские войска могут начать новое наступление к годовщине вторжения

Российские войска могут начать новое наступление на востоке и юге Украины к годовщине вторжения, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BFMTV.
«Мы не можем терять инициативу. Учитывая то, что россияне живут символикой, они могут что-то попробовать сделать к 24 февраля. Мы не недооцениваем нашего врага», — сообщил он.
Резников рассказал о «500 тысяч российских солдат», мобилизованных Кремлем. «Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это значительно больше», — утверждает министр обороны Украины.
По его мнению, Вооруженные силы РФ «могут осуществить наступление по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть юг».
28 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов говорил, что российские войска «готовятся к новой волне» до 24 февраля, чтобы «иметь какие-то достижения» к годовщине начала войны в Украине. Перед армией РФ стоит задача выйти на пределы Донецкой и Луганской областей, считает он.
Как рассказывали эксперты американского Института изучения войны (ISW), президент России Владимир Путин надеется перехватить инициативу и готовит новое крупное наступление, которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года. Еще ранее о том, что Россия планирует новое наступление на Украине в феврале или марте 2023 года, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Таким образом, наступление может начаться до того, как Киев получит обещанные танки, отмечает издание.