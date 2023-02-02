Глава Минобороны Украины: российские войска могут начать новое наступление к годовщине вторжения

Российские войска могут начать новое наступление на востоке и юге Украины к годовщине вторжения, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BFMTV.

«Мы не можем терять инициативу. Учитывая то, что россияне живут символикой, они могут что-то попробовать сделать к 24 февраля. Мы не недооцениваем нашего врага», — сообщил он.

Резников рассказал о «500 тысяч российских солдат», мобилизованных Кремлем. «Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это значительно больше», — утверждает министр обороны Украины.

По его мнению, Вооруженные силы РФ «могут осуществить наступление по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть юг».