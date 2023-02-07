Spiegel: Федеральное правительство ФРГ одобрило отправку 178 танков Leopard 1 в Украину

Федеральный совет безопасности Германии одобрило отправку 178 танков Leopard 1 в Украину, сообщает издание Der Spiegel.

По информации издания, официально об этом власти объявят сегодня вечером.

«В идеале первые основные боевые танки Leopard 1 должны быть доставлены в Украину уже этим летом, но большинство, вероятно, не удастся поставить до 2024 года», — говорится в сообщении.

Несколько дней назад немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в отраслевых кругах сообщила, что ФРГ может поставить Украине до 160 танков Leopard 1, однако их необходимо отремонтировать. Сделать это выразили готовность компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau.