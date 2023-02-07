Spiegel: Федеральное правительство ФРГ одобрило отправку 178 танков Leopard 1 в Украину

Федеральный совет безопасности Германии одобрило отправку 178 танков Leopard 1 в Украину, сообщает издание Der Spiegel.
По информации издания, официально об этом власти объявят сегодня вечером.
«В идеале первые основные боевые танки Leopard 1 должны быть доставлены в Украину уже этим летом, но большинство, вероятно, не удастся поставить до 2024 года», — говорится в сообщении.
Несколько дней назад немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в отраслевых кругах сообщила, что ФРГ может поставить Украине до 160 танков Leopard 1, однако их необходимо отремонтировать. Сделать это выразили готовность компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau.
Танк Leopard 1 является предшественником танка Leopard 2, 14 единиц которого Украина уже заказала у Германии. На прошлой неделе Süddeutsche Zeitung сообщила, что власти ФРГ уже одобрили поставку Украине 88 немецких танков Leopard 1 из собственных запасов.
Поставка Leopard 1 может произойти в любое время после того, как их отремонтируют, сообщили Sueddeutsche Zeitung собеседники в правительстве. Ремонтом танков, как сообщалось, также могут заняться компании Rheinmetall и FFG. Предполагается, что Украина получит их не бесплатно, а купит у Rheinmetall на общую сумму более 100 млн евро.