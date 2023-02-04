Handelsblatt: Германия может поставить Украине до 160 танков Leopard 1. Их необходимо отремонтировать

Германия может поставить Украине до 160 танков Leopard 1 из числа тех, которые нуждаются в ремонте и находятся в цехах немецких компаний Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau (FFG). Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в отраслевых кругах.

По данным газеты, у производителя FFG в цехах имеется 99 танков Leopard 1, а у Rheinmetall — еще 88 боевых танков этой серии. Компании «могут отремонтировать большую часть имеющихся у них танков и сделать их доступными для экспорта в Украину», рассказали собеседники Handelsblatt.

Танк Leopard 1 является предшественником танка Leopard 2, 14 единиц которого Украина уже заказала у Германии. В пятницу Süddeutsche Zeitung сообщила, что власти ФРГ уже одобрили поставку Украине 88 немецких танков Leopard 1 из собственных запасов.