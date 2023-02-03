Süddeutsche Zeitung: власти Германии одобрили поставку Украине танков Leopard 1 из собственных запасов

Власти Германии одобрили поставку Украине 88 немецких танков Leopard 1 из собственных запасов, выяснила Süddeutsche Zeitung. Корреспондент DW в Берлине также сообщает, что правительство Германии выдало разрешение на поставку Украине танков Leopard 1 из арсенала ФРГ.
Поставка Leopard 1 может произойти в любое время после того, как их отремонтируют, сообщили Sueddeutsche Zeitung собеседники в правительстве. Ремонтом танков могут заняться компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Предполагается, что Украина получит их не бесплатно, а купит у Rheinmetall на общую сумму более 100 млн евро.
По данным газеты, ФРГ также ведет переговоры о закупке 15 зенитных самоходных установок Gepard у Катара для отправки их в Украину. Катар закупал Gepard для обеспечения безопасности на ЧМ-2022 по футболу.
«Танки Gepard очень хорошо зарекомендовали себя в войне в Украине. Если бы мы могли получить больше от партнеров здесь, это определенно помогло бы украинцам», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.
Leopard 1 — один из первых послевоенных танков Германии, который производился с 1965 года. В большинстве стран его уже вывели из эксплуатации или сняли с вооружения. В ФРГ на смену этим танкам пришли более современные Leopard 2.
25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия и страны-союзницы собираются передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2. Предполагается, что Киев начнет получать танки через три месяца.
В тот же день президент США Джо Байден заявил, что США отправят Украине 31 танк M1 Abrams. Однако доставка танков до поля боя займет время, отметил он, так как до этого необходимо убедиться, что украинские военнослужащие полностью подготовлены. США приступят к обучению украинцев как можно скорее, сказал Байден.