Süddeutsche Zeitung: власти Германии одобрили поставку Украине танков Leopard 1 из собственных запасов

Власти Германии одобрили поставку Украине 88 немецких танков Leopard 1 из собственных запасов, выяснила Süddeutsche Zeitung. Корреспондент DW в Берлине также сообщает, что правительство Германии выдало разрешение на поставку Украине танков Leopard 1 из арсенала ФРГ.

Поставка Leopard 1 может произойти в любое время после того, как их отремонтируют, сообщили Sueddeutsche Zeitung собеседники в правительстве. Ремонтом танков могут заняться компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Предполагается, что Украина получит их не бесплатно, а купит у Rheinmetall на общую сумму более 100 млн евро.

По данным газеты, ФРГ также ведет переговоры о закупке 15 зенитных самоходных установок Gepard у Катара для отправки их в Украину. Катар закупал Gepard для обеспечения безопасности на ЧМ-2022 по футболу.

«Танки Gepard очень хорошо зарекомендовали себя в войне в Украине. Если бы мы могли получить больше от партнеров здесь, это определенно помогло бы украинцам», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.