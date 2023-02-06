Жителю Башкирии назначили условный срок по делу о попытке поджечь призывной пункт

Кугарчинский межрайонный суд приговорил 39-летнего жителя Башкирии Дениса Гараева к 1,5 года лишения свободы условно по делу о попытке поджечь призывной пункт в селе Исянгулово (ст. 30 ч. 3; ст. 167 ч. 2 УК). Карточка дела опубликована на сайте суда.

Приговор был вынесен 23 ноября прошлого года, но о нем стало известно только сейчас, пишет «Коммерсант».

Как следует из судебного акта, Гараев в своем гараже изготовил легковоспламеняющуюся зажигательную смесь, состоящую из бензина и масла для бензопилы, и налил ее в стеклянную бутылку. Затем он пришел к призывному пункту, зажег фитиль и кинул бутылку в окно здания, «однако не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам».

В результате был поврежден стеклопакет стоимостью 1,6 тысячи рублей. Как заявили в суде, Гараев вину признал.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел его явку с повинной, нахождение на иждивении пожилой матери, которая нуждается по состоянию здоровья в постороннем уходе, а также то, что он признал вину и раскаялся.