Жителю Башкирии назначили условный срок по делу о попытке поджечь призывной пункт

Кугарчинский межрайонный суд приговорил 39-летнего жителя Башкирии Дениса Гараева к 1,5 года лишения свободы условно по делу о попытке поджечь призывной пункт в селе Исянгулово (ст. 30 ч. 3; ст. 167 ч. 2 УК). Карточка дела опубликована на сайте суда.
Приговор был вынесен 23 ноября прошлого года, но о нем стало известно только сейчас, пишет «Коммерсант».
Как следует из судебного акта, Гараев в своем гараже изготовил легковоспламеняющуюся зажигательную смесь, состоящую из бензина и масла для бензопилы, и налил ее в стеклянную бутылку. Затем он пришел к призывному пункту, зажег фитиль и кинул бутылку в окно здания, «однако не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам».
В результате был поврежден стеклопакет стоимостью 1,6 тысячи рублей. Как заявили в суде, Гараев вину признал.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учел его явку с повинной, нахождение на иждивении пожилой матери, которая нуждается по состоянию здоровья в постороннем уходе, а также то, что он признал вину и раскаялся.
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