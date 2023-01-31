Обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске приговорили к 12 годам колонии

Прокуратура просила приговорит Борисенко к 13 годам колонии. Всего по статье мужчине грозило до 20 лет лишения свободы.

Мужчину осудили по ч. 2 п. «а» ст. 205 УК РФ («Теракт»). Агентство отмечает, что это первый подобный приговор в России.

Центральный окружной военный суд приговорил Владислава Борисенко к 12 годам колонии по обвинению в поджоге военкомата в Нижневартовске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Военкомат в Нижневартовске подожгли в ночь на 4 мая 2022 года. Поджог, согласно видеозаписям, был совершен двумя молодыми людьми с помощью нескольких «коктейлей Молотова». В МЧС заявили, что площадь пожара составила один квадратный метр, никто не пострадал. Спустя неделю Борисенко и Гаврилишина задержали и отправили в СИЗО.

Следствие утверждает, что мужчины бросили в военкомат как минимум семь коктейлей Молотова. Изначально им вменяли умышленное уничтожение или повреждение имущества и хулиганство, но затем переквалифицировали дело на теракт.

Гаврилишин утверждал, что они совершили поджог ради заработка. «В телеграме со мной связался человек под ником Ростислав Мухин и предложил от одного до трех миллионов рублей за работу. Он написал, что необходимо поджечь военкомат Нижневартовска при помощи коктейлей Молотова. Я согласился на это предложение, так как нуждался в деньгах», — говорится в материалах допроса мужчины.

Гаврилишин также заявил, что ему на криптокошелек отправили предоплату в размере одной тысячи долларов. В итоге он совершил поджог военкомата, а Борисенко снял его не видео.

Хотя обвиняемые признались в совершении преступления, они не согласны с квалификацией дела как теракта, так как, по их словам, подожгли военкомат ради заработка.