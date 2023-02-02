Второй фигурант дела о поджоге военкомата в Нижневартовске отказался от признания в теракте. Первый обвиняемый получил 12 лет

Второй фигурант дела о поджоге военкомата в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) Василий Гаврилишен отказался от данного ранее согласия признать предъявленное обвинение в терроризме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального окружного военного суда.

В ходе следствия Гаврилишен заключил досудебное соглашение, согласившись с вменяемым обвинением. На суде он заявил, что подписывал свои показания, где соглашается со статьей о теракте, не глядя, хотя и в присутствии адвоката. Вину он признает, но не согласен с квалификацией его действий как теракта.

Теперь суд будет рассматривать дело в общем порядке.

31 января суд вынес приговор первому фигуранту дела. Владислав Борисенко получил 12 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме по ч. 2 п. «а» ст. 205 УК («теракт»). Это первый раз, когда приговор за поджог военкомата выносят по статье УК «Террористический акт».

Военкомат в Нижневартовске подожгли в ночь на 4 мая 2022 года. Согласно видеозаписям, двое молодых людей использовали «коктейли Молотова». В МЧС заявили, что площадь пожара составила один квадратный метр, никто не пострадал. Спустя неделю Борисенко и Гаврилишина задержали и отправили в СИЗО.