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Суд сократил на год заочный срок экс-активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко

Суд сократил на один год заочный срок экс-активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко по делу о «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК). Об этом сообщила сама Шевченко.

«Мне сегодня суд сократил срок наказания. Так что теперь, если вернусь, всего на 2 года в колонию поеду, не на 3. Спасибо, родина», — написала она.

В декабре 2022 года суд в Ростове-на-Дону заочно заменил условный срок Шевченко на реальный.

Шевченко стала первой в России обвиняемой по делу о «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК). Ей вменили в вину два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.

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В 2021 году Анастасию Шевченко приговорили к 4 годам лишения свободы условно. Позже адвокаты добились смягчения наказания до 3 лет.

В сентябре 2022 года МВД России объявило Шевченко в розыск. Тогда она сообщила, что находится в США из-за премьеры документального фильма Anastasia, где рассказывается история ее преследования.

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