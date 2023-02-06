Суд сократил на год заочный срок экс-активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко

Суд сократил на один год заочный срок экс-активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко по делу о «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК). Об этом сообщила сама Шевченко.

«Мне сегодня суд сократил срок наказания. Так что теперь, если вернусь, всего на 2 года в колонию поеду, не на 3. Спасибо, родина», — написала она.

В декабре 2022 года суд в Ростове-на-Дону заочно заменил условный срок Шевченко на реальный.

Шевченко стала первой в России обвиняемой по делу о «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК). Ей вменили в вину два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.