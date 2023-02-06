«Коммерсант»: мобилизованные без разрешения командования сошли с поезда в Воронежской области и сбежали в сторону Москвы

Мобилизованные 4 февраля без разрешения командования сошли с поезда в Воронежской области и покинули регион, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По информации «Ъ», речь идет о четырех военнослужащих, при этом телеграм-канал Baza сообщает, что их было шестеро.
Всего, по данным газеты, с поезда без разрешения командования сошли 15 человек, но 11 из них потом вернулись. Четверым удалось покинуть регион и отправиться в сторону Москвы. Где именно они находятся сейчас — неизвестно. Сбежавшие были без оружия, и особых мер усиления работы силовиков в Воронежской области не принимается, рассказали собеседники «Ъ».
Ориентировки на сбежавших отправили в областные отделения полиции, в Москве и Подмосковье усилили наряды ДПС, отмечает Baza. Как пишет телеграм-канал, часть военнослужащих могли уехать в сторону Москвы на белом такси Volkswagen Polo.
30 декабря Astra рассказывала, что пятеро российских офицеров бесследно исчезли после того, как написали рапорта об отказе от участия в войне в Украине. Издание «Верстка» ранее опубликовало данные, согласно которым около двух тысяч российских военных с февраля отказались от участия в войне. Кто-то из них смог вернуться, но некоторых отказников вывозят в специальные учреждения на оккупированных территориях, где «перевоспитывают», чтобы те продолжали участие в войне, сообщало издание.
В ноябре родственники мобилизованных воронежцев обратились к местным властям с требованием выяснить и сообщить местонахождение бойцов. По словам одной из женщин, которая участвовала в записи видеообращения, 5 октября мобилизованных вывезли из части в Богучаре и отправили в Валуйки в Белгородской области. После этого связи с солдатами у родственников не было.