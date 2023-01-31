США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана за «содействие ВС России»

Министерство торговли США включило семь организаций из Ирана в свой черный список за «содействие Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу». Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

«Бюро промышленности и безопасности добавляет семь организаций в список (экспортных ограничений). Эти семь организаций, относящихся к Ирану, по определению правительства США действовали вопреки национальной безопасности или иностранным интересам Соединенных Штатов в связи с содействием российскому военному и оборонно-промышленному комплексу», — говорится в заявлении Минторга.

В частности, в «черный список» попали предприятия авиационной промышленности и ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).