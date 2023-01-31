США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана за «содействие ВС России»

Министерство торговли США включило семь организаций из Ирана в свой черный список за «содействие Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу». Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
«Бюро промышленности и безопасности добавляет семь организаций в список (экспортных ограничений). Эти семь организаций, относящихся к Ирану, по определению правительства США действовали вопреки национальной безопасности или иностранным интересам Соединенных Штатов в связи с содействием российскому военному и оборонно-промышленному комплексу», — говорится в заявлении Минторга.
В частности, в «черный список» попали предприятия авиационной промышленности и ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В ноябре 2022 года Минфин США ввел санкции против трех компаний и двух связанных с ЧВК «Вагнер» физических лиц, которые, как утверждается, причастны к поставкам России иранских беспилотников.
В «черный» список включили иранское предприятие Shahed Aviation Industries Research Center — производитель беспилотников «Шахед», а также компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, базирующиеся в ОАЭ, которые, по версии американской стороны, обеспечивали поставки иранских беспилотников в Россию.