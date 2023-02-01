Детонация Ирана

В минувшие выходные завод по производству боеприпасов в Иране подвергся атаке беспилотников, и это далеко не первая подобная диверсия на территории исламской республики. Традиционно одним из вероятных организаторов атаки называется Израиль, а спецслужбы еврейского государства не подтверждают и не опровергают свою причастность. Между тем новым фактором в многолетнем ирано-израильском противостоянии становится Украина, у которой после поставок Тегераном вооружений российской армии теперь свои счёты с иранскими властями. По словам экспертов, последние атаки вряд ли изменят и без того напряженную обстановку на Ближнем Востоке. Однако, с другой стороны, Москве, в последнее время сильно нарастившей сотрудничество с Тегераном, теперь всё труднее будет балансировать между Ираном и Израилем. Востоковед и автор телеграм-канала SULEYMANOV Руслан Сулейманов по просьбе «Новой газеты Европа» рассказывает, кого Иран может считать ответственным за диверсии, и как теперь изменится роль Тегерана в контексте войны в Украине.

Хронология событий В ночь на воскресенье государственные СМИ Ирана сообщили о взрыве на заводе по производству боеприпасов в городе Исфахан в центральной части республики. Позднее руководство страны уточнило, что это была атака с применением трех мини-дронов: один из них, по словам властей, был сбит расчетами ПВО, два других — перехвачены и взорваны. Похожие диверсии на иранской территории случались и ранее. Так, 11 апреля 2021 года в городе Натанз в центральной части страны прогремел мощный взрыв на ядерном объекте. Власти проинформировали о том, что инцидент произошел после детонации пронесенного на территорию объекта взрывного устройства. Тогда обошлось без жертв.

Автомобиль Мохсена Фахризаде после расстрела. Фото: The Insider

27 ноября 2020 года в городе Дамовенд недалеко от Тегерана было совершено покушение на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при Министерстве обороны Ирана. По одной из версий, ученого застрелили в его же машине несколькими выстрелами из пулемета с дистанционным управлением. Атака беспилотников в Исфахане примечательна тем, что примерно в одно время с ней (помимо сообщений о землетрясении на северо-западе страны) появлялась и неподтвержденная информация о других диверсиях по всей республике: от стрельбы в Тегеране до пожара на заводе моторного масла в провинции Восточный Азербайджан. А буквально на следующий день произошло нападение на колонну из 25 иранских грузовиков в районе погранперехода Бу-Кемаль на сирийско-иракской границе. По данным ряда арабских СМИ, в транспортных средствах находилось оружие, предназначенное для иранских военнослужащих и союзных с ними формирований в Сирии.

По словам специалистов, и атака беспилотников, и обстрел иранских грузовиков, которые случались ранее, в этот раз во многом интересны именно своей спланированностью.

«Я не вижу в этих атаках чего-то принципиально нового. Но я бы обратил внимание на то, что они были очень организованными и носили скоординированный характер», — рассуждает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Cui bono? Традиционно после осуществления подобных диверсий главным «подозреваемым» в Иране называют Израиль. Так, анонимный высокопоставленный иранский чиновник в беседе с катарским телеканалом «Аль-Джазира» рассказал, что, «согласно первым данным расследования, есть основания говорить о причастности Израиля». Среди прочих информацию о причастности израильских спецслужб распространили газета The Wall Street Journal и агентство Reuters. В последнее время у Ирана резко ухудшились отношения с рядом стран, в отношении которых удавалось выстраивать вполне неплохую дипломатию. Например, 11 января посол Ирака в Тегеране был вызван в МИД Ирана из-за разногласий в наименовании Персидского залива. Недовольство иранской стороны было вызвано проходившим в иракском городе Басра футбольным турниром под названием «Кубок Арабского залива».

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Фото: скрин видео

На минувшей неделе Иран, можно сказать, окончательно рассорился со своим северным соседом — Азербайджаном. Поводом стало вооруженное нападение на азербайджанское посольство в Тегеране 27 января, в результате которого погиб начальник службы охраны диппредставительства. Хотя власти исламской республики осудили эту атаку, Баку принял решение о приостановке работы своей дипмиссии в иранской столице — по сути, понизив уровень дипломатических отношений. И это не говоря о главном геополитическом противнике Ирана в мусульманском мире, — Саудовской Аравии. Осенью в СМИ активно распространялась информация о том, что вооруженные силы саудовского королевства приведены в состояние боевой готовности в связи с ожидающимся нападением со стороны Ирана. Кроме того, Тегеран, поддержав вооружениями российскую армию в ходе её вторжения в Украину, приобрел себе ещё одного врага — в лице Киева.

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«Украина вас предупреждала» «Украинский фактор, безусловно, можно назвать теперь одной из новых составляющих при осуществлении атак на иранской территории, — полагает иранист, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смагин. — Не думаю, что Украина могла непосредственно участвовать в операции в Исфахане, но то, что она к ней небезразлична, — очевидно. И я убежден, что это не последняя атака. К тому же к мнению Киева теперь всё больше и больше прислушиваются на международной арене — главным образом, на Западе».

Версию о возможной причастности Киева усилил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который написал в Твиттере через несколько часов после атаки в Исфахане следующее: «Взрывная ночь в Иране — производство беспилотников и ракет, нефтеперерабатывающие заводы. Украина вас предупреждала».

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В Тегеране отреагировали незамедлительно. В понедельник в МИД исламской республики был вызван временный поверенный в делах Украины в Иране Евгений Кравченко, а высказывания Подоляка в иранском внешнеполитическом ведомстве страны назвали «подозрительными».

Проживший долгое время в Украине политический обозреватель, менеджер проекта «ТВ7 Новости Израиля» Моисей Богомаз полагает, что, хотя Киев и вряд ли мог участвовать в недавней атаке на военные объекты Ирана, но в любом случае Украина сейчас всё теснее будет кооперироваться с главными противниками Тегерана — начиная как раз с Израиля. «Без сомнения, уничтожение иранских вооружений, включая баллистические ракеты, которые Тегеран поставляет России, выгодно для украинской стороны. В то же время я не думаю, что Украина могла принимать непосредственное участие в операции в Исфахане, потому что у неё сейчас есть куда более насущные вопросы. Однако Тегеран, определившись со своей позицией на нынешнем геополитическом полотне, должен быть готов платить за это полную цену. И сближение позиций Израиля и Украины в этой связи мне видится вполне логичным», — указывает эксперт.

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Каков будет ответ Ирана? В израильских СМИ уже появляется информация о том, что спецслужбы еврейского государства готовятся к ответной атаке со стороны Ирана, которая «может быть нацелена на мирных жителей». В то же время опрошенные эксперты убеждены, что по целому ряду причин

ответ Тегерана сейчас ограничится максимум ожесточением антиизраильской риторики.

«Я не думаю, что случившееся как-то принципиально изменит ситуацию в регионе и в отношениях Тегерана с его ближайшим окружением. А что касается Израиля, то Иран уже долгие годы ведет с ним гибридную войну, и последние события опять же не существенно отразятся на этом противостоянии», — полагает Владимир Сажин.

Дополнительным фактором, осложняющим сегодня жизнь иранскому руководству, стоит назвать то нарастающие, то спадающие волны массовых протестов в стране, напоминает Никита Смагин. «Внутренняя ситуация сейчас совсем не та, чтобы отвлекаться на такие атаки. Поэтому значимого ответа со стороны Ирана я бы не ожидал», — добавляет специалист.

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