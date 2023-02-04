WSJ: В прошлом году Турция экспортировала в Россию товары для нужд ВС РФ на десятки миллионов долларов

В прошлом году Турция экспортировала в Россию американские товары, часть из которых использовалась для нужд российской армии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно расследованию издания, по меньшей мере 13 турецких компаний экспортировали пластмассу, изделия из резины и транспортные средства на общую сумму не менее 18,5 миллионов долларов. Покупателями стали 10 российских компаний, находящиеся под санкциями США.

Помимо этого, за первые семь месяцев войны турецкие фирмы в обход санкций отправляли в Россию лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие произведенные в США товары на 15 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что высокопоставленный чиновник министерства финансов США Брайан Нельсон призвал Турцию и ОАЭ прекратить экспорт санкционных товаров в Россию.

По данным пресс-релиза, Нельсон встретился в Анкаре и Стамбуле с представителями турецких властей и частного бизнеса и призвал к более тесному сотрудничеству в вопросах торговли с Россией. Вашингтон обеспокоен турецким экспортом американских товаров в обход санкций, объемы которого достигают десятков миллионов долларов, заявили в ведомстве.

По словам Нельсона, рост подобного экспорта может привести к «репутационным и санкционным рискам» или даже потере доступа к рынкам стран G7 для турецких компаний.

Ранее на этой неделе Нельсон выступил с подробным заявлением в ОАЭ.