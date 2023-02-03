Bloomberg и Reuters: страны ЕС договорились о потолке цен на российскую нефть на уровне $100 за баррель

Cтраны Евросоюза договорились о потолке цен на российскую нефть на уровне $100 за баррель. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. В твиттер-аккаунте Швеции, председательствующей в Совете ЕС, также появилось сообщение о том, что дипломаты сегодня утвердили предельные цены на нефтепродукты из России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, что ЕС совместно со странами G7 «устанавливает предельные цены на эти продукты, сокращая доходы России и обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков». По ее словам, запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов вступает в силу в воскресенье.

В конце января источник Bloomberg сообщил, что G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) предлагает ЕС ввести потолок цен на российское дизельное топливо в диапазоне $100–110, так как США и их союзники пытаются избежать серьезного сбоя на рынке. Европейская комиссия, по информации агентства, ранее предложила установить его в пределах $100. G7 намерена установить два предела цен на российские нефтепродукты, чтобы учесть те, которые продаются по более высоким ценам, чем нефть, а также те, которые продаются со скидкой (как писал Bloomberg, в этом случае потолок может достигать $45 за баррель). Два потолка будут применяться с 5 февраля, однако до 1 апреля будет действовать отсрочка для судов с нефтепродуктами, купленными или загруженными до 5 февраля.

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