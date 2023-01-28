Bloomberg: G7 предлагает ЕС ввести потолок цен на российское дизельное топливо в диапазоне $100–110

G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) предлагает ЕС ввести потолок цен на российское дизельное топливо в диапазоне $100–110, так как США и их союзники пытаются избежать серьезного сбоя на рынке, сообщил источник Bloomberg.

Европейская комиссия, по информации агентства, ранее предложила установить его в пределах $100.

«Большая семерка» свои предложением показывает, что она предпочла бы более высокую цену из-за опасений, что установление слишком низкого уровня может вызвать скачки цен или перебои с поставками в Европе. Однако для G7 уровень в $100 также приемлем, отмечает Bloomberg.

По словам источника издания, переговоры продолжаются, но стороны с оптимизмом смотрят на достижение соглашения до вступления в силу запрета ЕС на импорт.

G7 намерена установить два предела цен на российские нефтепродукты, чтобы учесть те, которые продаются по более высоким ценам, чем нефть, а также те, которые продаются со скидкой (как писал Bloomberg, в этом случае потолок может достигать $45 за баррель). Два потолка будут применяться с 5 февраля, однако до 1 апреля будет действовать отсрочка для судов с нефтепродуктами, купленными или загруженными до 5 февраля.