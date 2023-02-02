«Пусть не будет по-вашему»

Францию с середины января сотрясают забастовки, причина — планы властей повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Первые масштабные протесты прошли по всей стране 19 января, второй день акций — 31 января. Новые забастовки профсоюзы назначили на 7 и 11 февраля. Почему власти не готовы идти на уступки протестующим? Количество участников первого дня забастовок, 19 января, уже говорит о высоком уровне недовольства французов пенсионной реформой. Власти насчитали 1,12 млн демонстрантов по всей стране, организаторы протестов, Всеобщая конфедерация труда (CGT) — больше 2 млн. Журналисты Le Monde уточнили, что по всей стране было по крайней мере 160 демонстраций, при этом они учитывали акции, в которых участвовали более тысячи человек. Самые масштабные протесты были в Париже — 400 тысяч человек, согласно данным CGT и 80 тысяч — по информации полиции.

31 января, по данным МВД, число протестующих было больше, чем 19-го: 1,272 млн человек. CGT же сообщила о 2,8 млн протестующих.

Это рекорд по количеству участников акций против социальных реформ во Франции с 1995 года. На улицы вышли преподаватели, работники транспортной сферы, энергетического сектора, а также чиновники. Мэрия Парижа 31 января не работала, власти, например, Венисье, Эшироля, и Монтрея закрыли свои двери в полдень. Согласно опросу, проведенному институтом Элаб для BFMTV, пенсионную реформу не поддерживают 72% французов. 40% сторонников Макрона указали на ее несправедливость. Профсоюзы объявили новые протесты 7 и 11 февраля — на той неделе во Франции начнутся школьные каникулы. Цель профсоюзов — усиление давления на власти. Депутаты Национальной Ассамблеи обсудят законопроект 6 февраля. Депутаты внесли в проект закона о пенсионной реформе около 7000 поправок. Рекордсменами стали республиканцы (Les Républicains — 617 поправок), а также «Национальное объединение» (Le Rassemblement national) Марин Ле Пен, уступившей Макрону во втором туре президентских выборов (75 поправок).

Митинг против пенсионной реформы. Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT

В чем заключается цель реформы Проект пенсионной реформы 10 января представила премьер-министр Франции Элизабет Борн. Помимо увеличения пенсионного возраста с 62 до 64 лет, нововведения предусматривают и увеличение до 43 лет срока, который нужно отработать человек, чтобы получать пенсию в полном объеме (сейчас необходимый стаж — 42 года). При этом право выхода на пенсию вне зависимости от стажа в 67 лет хотят сохранить.

Как повышение пенсионного возраста, так и увеличение стажа, необходимого для выхода на пенсию, планируют проводить поэтапно. Пенсионный возраст хотят повысить до 64 лет к 2030 году — каждый год его будут повышать на три месяца. Стаж французские власти планируют увеличивать по той же схеме — так он достигнет 43 лет уже к 2027 году.

Помимо этого, пенсионная реформа предполагает установить минимальную пенсию для тех, у кого есть нужный стаж, на уровне 1200 евро. Сейчас минимальная пенсия составляет порядка 750 евро в месяц с надбавкой,

но без других дополнительных выплат. Пенсия одиноких людей не может быть меньше 961 евро в месяц. Власти объясняют желание провести пенсионную реформу необходимостью стабилизировать систему. Так, Минфин Франции подсчитал, что реформа поможет пополнить пенсионные кассы на 17,7 млрд евро к 2030 году. Глава министерства Бруно Ле Мэр отметил, что в случае отказа от изменений дефицит пенсионной системы составит к тому же году 13,5 млрд евро. Макрон в первый день протестов, 19 января, был в Барселоне на переговорах с испанским премьером Педро Санчесом. Президент Франции сказал: «Мы должны провести эту реформу», и отметил, что о пенсионной реформе он говорил и во время президентской кампании (он хотел установить возраст выхода на пенсию на уровне 65 лет). При этом Макрон прокомментировал и протесты: «Мнения должны быть выражены, это принцип демократии». Таким образом, французский президент дал понять, что отступать от намерений провести реформу пенсионной системы власти не намерены. Такой же точки зрения придерживается и премьер-министр Борн: она 29 января, несмотря на протесты, заявила, что повышение возраста выхода на пенсию до 64 лет «больше не обсуждается».

Митинг против пенсионной реформы. Фото: EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO