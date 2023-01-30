Война жилья не дает

Двухкомнатная квартира в центре Севастополя: 60 квадратов, качественный ремонт, мебель. Квартира была выставлена на продажу в июне. И с тех пор всё еще продается, уже потеряв в цене 3,6 миллиона — четверть стоимости.

Фото: ЦИАН

Это не уникальный случай. Прямо сейчас в Севастополе и Крыму, аннексированных Россией, идет бум продажи недвижимости. В этих регионах на продажу выставлено в 2–2,5 раза больше жилья, чем накануне войны, в январе 2022 года, — следует из данных агентства «Мир квартир». Рост числа предложений начался сразу после окончания сезона — в сентябре. А в ноябре — декабре и вовсе началась настоящая распродажа. Из-за закрытого авиасообщения и идущей рядом войны турпоток прошлым летом упал вдвое. Когда он восстановится до прежних объемов и цен и восстановится ли вообще — неизвестно. Инвесторы пытаются вывести деньги из Крыма. Одновременно и желающих переехать на полуостров стало меньше. Последние годы основными покупателями недвижимости в Крыму были жители Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Урала и Сибири. Теперь они опасаются инвестировать в курортную недвижимость и переезжать в Крым, говорят риелторы.

Количество оформленных ипотек на жилье в январе — ноябре рухнуло на 44%. Это больше, чем в среднем по России (–33%), по данным ЦБ.

Из-за растущего предложения и низкого спроса цены на жилье в Крыму падают, хотя еще в начале 2022 года они росли. Только за октябрь — декабрь 2022 года «квадрат» жилья в Севастополе подешевел на 3,5%, в Симферополе — на 1,3%. Продавцы готовы существенно снижать цены при заключении сделок, делая миллионные скидки. Похожая ситуация и в других приграничных регионах. В Белгородской области в этом январе было выставлено на продажу в 1,5 раза больше квартир, чем год назад, — почти 35 тысяч. Первый скачок активности продавцов произошел в мае — после того, как начались обстрелы приграничных сел региона. В июле ракеты упали уже в центр самого Белгорода.

Второе нетипичное повышение предложения началось в ноябре, хотя обычно активность продавцов под конец года падает. В итоге в январе 2023 года рынок достиг рекордного за последние два года уровня. Впрочем, переехать в безопасный регион не так уж просто: никто не хочет покупать недвижимость в городе, который обстреливают, рассказывали «Новой Европа» местные жители. Цены на жилье в Белгородской области падают с июня.

Какие регионы мы учитывали Какие регионы мы учитывали

В Брянской и Курской областях рост не так заметен. Возможно, это связано с тем, что эти регионы находятся дальше от линии фронта и обстреливают их меньше Белгородской области. Тем не менее в Брянской области число выставленных на продажу квартир начало активно расти с июня и достигло 11,7 тыс. в январе 2023 года.

Хотя в январе 2022-го на рынке было представлено только 7,3 тыс. В Курской области за год предложение квартир выросло на 13%.

— Рост предложения может быть связан с желанием собственников жилья переехать подальше от зоны боевых действий. При растущем объеме предложения цены в приграничных регионах сначала прекратили рост, а в последнем квартале 2022 года уже стали снижаться. Условий для изменения данного тренда мы пока не видим, — поясняет генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Опустевшие столицы В столицах распродажа жилья началась еще в мае 2022 года. А уже в ноябре, по данным Сбербанка, в Москве и Московской области было выставлено на продажу рекордное число квартир за последние четыре года. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в прошлом году тоже побит четырехлетний рекорд. Правда, пик распродаж пришелся на август — сентябрь. По данным «Мира квартир», на пике в Москве было выставлено на продажу 152,9 тыс. квартир. Это в 1,5 раза больше, чем перед войной, в январе 2022 года. В Петербурге максимум предложения достигал 89,7 тыс. квартир — на треть, или 34%, выше довоенного уровня.