Иран направил в Совбез ООН письмо с официальным обвинением Израиля в атаке на военный объект

Постоянный представитель Ирана при Организации объединенных наций (ООН) Амир Саид Иравани направил в Совбез ООН письмо с официальным обвинением Израиля в атаке на военный объект в Исфахане. Текст письма опубликован на сайте представительства Ирана в организации.

В письме Иравани призывает Совбез ООН обратить внимание на «террористические и диверсионные акты израильского режима, а также на нарушения международного права против Исламской Республики Иран».

В частности, речь идет об обстреле дронами-камикадзе военного завод в иранском Исфахане. В рамках предварительного расследования Тегеран пришли к выводу о причастности Израиля к этой атаке.