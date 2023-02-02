Иран направил в Совбез ООН письмо с официальным обвинением Израиля в атаке на военный объект

Постоянный представитель Ирана при Организации объединенных наций (ООН) Амир Саид Иравани направил в Совбез ООН письмо с официальным обвинением Израиля в атаке на военный объект в Исфахане. Текст письма опубликован на сайте представительства Ирана в организации.
В письме Иравани призывает Совбез ООН обратить внимание на «террористические и диверсионные акты израильского режима, а также на нарушения международного права против Исламской Республики Иран».
В частности, речь идет об обстреле дронами-камикадзе военного завод в иранском Исфахане. В рамках предварительного расследования Тегеран пришли к выводу о причастности Израиля к этой атаке.
«На основе международного права и Устава ООН Исламская Республика Иран оставляет за собой свое легитимное и неотъемлемое право на защиту своей национальной безопасности и решительный ответ на любую угрозу или неправомерное действие Израиля там и тогда, когда посчитает нужным», — сказано в письме Иравани.
Кроме того, в письме упоминается твит советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, в котором тот комментирует взрывы в Исфахане словами «Украина предупреждала вас». Постпред Ирана призвал осудить подобные заявления.
В конце января военный завод в иранском Исфахане попал под обстрел дронами. «Один из [дронов] был сбит... средствами ПВО, а два других попали в защитные ловушки и взорвались. К счастью, эта атака не привела к человеческим жертвам и нанесла незначительный ущерб крыше цеха», — говорилось в заявлении Министерства обороны Ирана.
По данным WSJ, удар был нанесен на фоне того, что израильские и американские чиновники обсуждали новые способы борьбы с дестабилизирующими операциями Ирана, включая расширение военного сотрудничества с Россией.
На следующий день после атаки военные самолеты обстреляли колонну из 25 иранских грузовиков на востоке Сирии. По данным Al Arabia, грузовики попали под обстрел после выезда с территории Ирака.