WSJ: Израиль нанес удар по оборонному комплексу в Иране

Израиль нанес удар беспилотниками по оборонному комплексу в Иране, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и людей, знакомых с ходом операции.
По данным WSJ, удар был нанесен на фоне того, что израильские и американские чиновники обсуждали новые способы борьбы с дестабилизирующими операциями Ирана, включая расширение военного сотрудничества с Россией.
Телеканал Al Arabiya сообщил, что к атаке могут быть причастны США и «еще одна страна». По данным журналистов, целью удара был склад с баллистическими ракетами.
Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники также заявил о возможной причастности США. Якобы так страна могла противодействовать «производству и экспорту оружия».
Ранее Минобороны Ирана заявило, что ПВО смогло отразить атаку трех беспилотников на завод по производству боеприпасов в городе Исфахан: один БПЛА был сбит, а два других взорвались над складом.
WSJ отмечает, что атакованный объект располагается рядом с заводом Иранского центра космических исследований, на который США наложили санкции за работу над иранской программой баллистических ракет.
Британский институт оборонных исследований (RUSI) ранее сообщал, что рядом с Исфаханом есть завод Shahed Aviation Industries, связанный с производством дронов-камикадзе Shahed 131/136. Их Иран поставляет России для войны с Украиной.