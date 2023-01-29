WSJ: Израиль нанес удар по оборонному комплексу в Иране

Израиль нанес удар беспилотниками по оборонному комплексу в Иране, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и людей, знакомых с ходом операции.

По данным WSJ, удар был нанесен на фоне того, что израильские и американские чиновники обсуждали новые способы борьбы с дестабилизирующими операциями Ирана, включая расширение военного сотрудничества с Россией.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что к атаке могут быть причастны США и «еще одна страна». По данным журналистов, целью удара был склад с баллистическими ракетами.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники также заявил о возможной причастности США. Якобы так страна могла противодействовать «производству и экспорту оружия».