Военные самолеты обстреляли колонну грузовиков на иракско-сирийской границе

Руководитель британской правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights Рами Абдель Рахман рассказал AFP, что грузовики перевозили оружие. Телеканала Al Mayadeen в свою очередь сообщает , в грузовиках было продовольствие — мука и рис.

Атака произошла в деревне Аль-Хари недалеко от города Абу-Камаль. По данным издания, грузовики попали под обстрел после выезда с территории Ирака.

Неопознанные военные самолеты обстреляли колонну из 25 иранских грузовиков на востоке Сирии. Об этом сообщает Al Arabia.

За день до нападения военный завод в иранском Исфахане попал под обстрел дронами. «Один из [дронов] был сбит... средствами ПВО, а два других попали в защитные ловушки и взорвались. К счастью, эта атака не привела к человеческим жертвам и нанесла незначительный ущерб крыше цеха», — говорилось в заявлении Министерства обороны Ирана.

По данным WSJ, удар был нанесен на фоне того, что израильские и американские чиновники обсуждали новые способы борьбы с дестабилизирующими операциями Ирана, включая расширение военного сотрудничества с Россией.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что к атаке могут быть причастны США и «еще одна страна». По данным журналистов, целью удара был склад с баллистическими ракетами.