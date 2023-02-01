С 1 февраля в России вступил в силу запрет на поставки нефти «недружественным» странам, которые ввели на нее ценовой потолок. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответных мерах 27 декабря.

Поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям на всех этапах поставки, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается только по разрешению президента. Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Но на основании специального решения президента могут быть сделаны исключения.