С 1 февраля в России вступил в силу запрет на поставки нефти «недружественным» странам, которые ввели на нее ценовой потолок. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответных мерах 27 декабря.
Поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям на всех этапах поставки, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».
Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается только по разрешению президента. Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Но на основании специального решения президента могут быть сделаны исключения.
3 декабря страны G7 (Германия, Италия, Франция, Великобритания, Канада, Япония и США) и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. 5 декабря решение Евросоюза вступило в силу. Также с 5 декабря вступило эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.
Венгрию освободили от необходимости соблюдать потолок цен на российскую нефть, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, добившись отмены ограничений, Венгрии «удалось защитить безопасность энергоснабжения страны».
Также было согласовано ограничение предельной цены на газ — чуть меньше $2 тысяч за 1 тысячу кубометров.