«Мальчик вырос в доме, где ненависть к евреям — это нормально»

26 января рано утром в палестинском городе Дженин, который в последние месяцы превратился в оплот палестинских группировок, неподконтрольный Палестинской автономии, вошли израильские силовики. Спецслужбы вошли также в прилегающий к нему лагерь беженцев (фактически отдельный городской квартал), чтобы задержать троих разыскиваемых террористов. По данным спецслужб, они готовили мегатеракт на территории Израиля. Антитеррористический рейд вылился в жестокий бой — боевики оказали сопротивление. Позже стало известно о девяти погибших палестинцах и примерно 20 раненых. Подавляющее большинство из них комбатанты. Среди них полевой командир Салахат аз-Аддин. Но, по данным палестинской стороны, в перестрелке также погибла местная жительница в возрасте около 60 лет, у которой предположительно укрывались боевики. С израильской стороны потерь не было.

Вечером в пятницу, 27 января, 21-летний палестинец разрядил две обоймы из пистолета в прихожан синагоги, выходящих на улице после молитвы, и заодно в случайных прохожих, попавших под раздачу. Погибли семь человек, в том числе 14-летний Ашер Натан-Морели, 26-летний бармен Илья Сосенский и 59-летняя гражданка Украины Ирина Королева, которая была работницей по уходу за пожилыми. Еще несколько человек были ранены. Стрелок, арабский гражданин Израиля Хайри Алькам, был ликвидирован в перестрелке с полицией уже через пять минут. Его семью, начавшую праздновать «героический поступок» Хайри и начавшую принимать гостей с поздравлениями, арестовали, а дом был опечатан и подготовлен к сносу, согласно практике израильских властей. Он будет снесен, когда суд вынесет соответствующее решение.

Место теракта в Иерусалиме. Фото: Twitter

В субботу, 28 января, 13-летний Мухаммад Алият, житель арабского квартала Силуан в Иерусалиме, взял из буфета пистолет, который прятал его старший брат, и отправился убивать евреев. Предварительно он оставил сообщение маме в Facebook: «Мама, пожалуйста, не сердись на меня!».

Мухаммад подстерег отца и сына, которые шли по улице в синагогу и открыл по ним огонь. Сын оказался военнослужащим десантной бригады, вышедшим на побывку.

У него было при себе оружие, из которого, несмотря на две пули в живот, он смог нейтрализовать мальчика-террориста, при этом не убив его. Однако оба, отец и сын, получили тяжелые ранения и находятся сейчас в больнице. Поздно вечером 31 января палестинский водитель сбил двух израильских военнослужащих на остановке на перекрестке Тапуах в Самарии. В палестинском Шхеме уже раздавали прохожим сладости в честь «успешной операции», которую приветствовал ХАМАС, как водитель сдался полиции. Он сказал, что на дороге была плохая видимость, и из-за дождя он не увидел людей, но скрылся с места ДТП, так как боялся, что его убьют. Помимо этого, было два нападения палестинских террористов в районе поселения Кдумим в Самарии и парочка инцидентов поменьше. Все это произошло за одну неделю.

Этот город в огне Вообще-то израильские силовые структуры работают очень эффективно: более 90 процентов терактов последних лет предотвращаются еще на стадии подготовки. Те из них, которые все-таки удается реализовать, в основной массе происходят вне пределов собственно Израиля — на территории Палестинской автономии, в Иудее и Самарии. Это нападения на израильских военнослужащих, религиозных евреев и еврейские поселения. В отличие от Европы, туристы не интересуют палестинских радикалов. Как показывает практика, террористов внутри Израиля привлекает в основном Иерусалим — город со смешанным еврейско-арабским населением со святыми местами для как минимум трех религий. Именно там произошли два самых крупных теракта последней недели. Самый горячий день недели — пятница. По пятницам на Храмовой горе в мечети Аль-Акса проходят массовые молитвы мусульман. Нередко после них там начинаются беспорядки, связанные с появлением на горе туристов и еврейских паломников. Гнев палестинцев в такие моменты направлен против полицейских и солдат.

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С чем связана нынешняя вспышка эскалации? Нынешнее обострение началось не сейчас, а десять месяцев назад, рассказала «Новой газете Европа» востоковед Ксения Светлова. По ее словам, иногда оно проявляет себя более ярко, как за последнюю неделю, иногда меньше. Но подобные процессы идут постоянно, и далеко не всем это заметно. Например, в 2022 году Армия обороны Израиля и спецслужбы предотвратили более четырехсот терактов.

Ксения Светлова. Фото: Ksenia Svetlova

«Бывает, что события идут не по плану. Например, в Дженине планировали «снять» троих разыскиваемых боевиков, а в результате получили десять трупов, причем как минимум одна из погибших — гражданская», — констатирует Светлова. По ее словам, есть несколько факторов, которые привели к сложившейся ситуации. Это и ослабление центральной власти Палестинской автономии, и попытка ХАМАСа и других палестинских группировок воспользоваться моментом и поднять голову, а также общее напряжение в палестинском обществе. «ХАМАС в очередной раз пытается раскачать новую интифаду на Западном Берегу, — отмечает востоковед. — Цель очевидна: сохранение затишья в Газе, чтобы позволить продолжение восстановления инфраструктуры в секторе, и полыхающий огонь в Иерусалиме, Рамалле, Шхеме и Дженине с тем, чтобы свалить режим (председателя Палестинской автономии — Р.Я.) Абу-Мазена и причинить вред Израилю. Первое, с точки исламистов, даже важнее, чем второе».

Для того, чтобы добиться своей цели, палестинские террористические группировки ХАМАС и «Исламский Джихад» используют мощную пропаганду в социальных сетях. «Тик-Ток, Инстаграм, группы в Вотсапе битком набиты подстрекательством к терактами,

— продолжает Ксения Светлова. — Вот пример такой пропаганды: «Используй каждую пулю» — красноречивое обращение к молодежи, которая сидит в интернете. Также в дело идут съемки из моргов с погибшими шахидами, видео похорон, перестрелок, патриотическая музыка или исламские нашиды (мужские песнопения а капелла — Р.Я.). Все это накладывается на острый экономический кризис, ощущение политического тупика (переговоры о мире в последний раз проходили почти 9 лет назад) и ослабление Палестинской автономии и ее силовых структур». Еще один фактор — политический кризис в Израиле и массовые акции протеста против судебной реформы. В группировках это воспринимают как слабость израильской власти.

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Корень всего — образование Политика Израиля по отношению к террористическим организациям в последние годы не изменилась, сообщает Ади Карми, в прошлом высокопоставленный сотрудник Службы общей безопасности (ШАБАК), израильской контрразведки. По его словам, это связано с повесткой палестинских группировок, провозглашаемая цель которых — уничтожение Государства Израиль. Несмотря на официальное признание Палестинской автономией, палестинская система образования делегитимизирует своего соседа.

Ади Карми. Фото: Operation Finale

«Ребенок растет. В садике и школе его учат не признавать Израиль, ему рассказывают, что у этого государства нет права на существование, — продолжает Карми. — В то же время он слышит и видит, что палестинские террористы, нападающие на евреев, получают за это зарплату. Их превозносят как героев. В палестинской культуре легитимно держать оружие. И в такой атмосфере он растет». По словам Ади Карми, в последние годы появился еще один фактор, который влияет на уровень насилия. Это подстрекательство в социальных сетях и палестинских Интернет-СМИ. Исламская радикальная группировка ХАМАС, получившая серьезный удар во время операции «Страж стен» в мае 2021 года, поняла, что пока не стоит втягивать сектор Газа в противостояние с Израилем.

Дешевле и эффективнее провоцировать напряжение на расстоянии при помощи социальных сетей.

«Тридцать лет назад подстрекательство к насилию происходило в мечетях и школах, а сейчас появилась новая площадка — Интернет, — отмечает эксперт. — Это привело к такой ситуации, что 13-летний мальчик берет оружие брата и идет убивать евреев. Это полное безумие». По словам Ади Карми, именно Сеть привела к появлению такого явления, как террористы-одиночки. «Раньше их не было, ведь одиночек никто не инструктирует, — говорит он. — Да, ХАМАС берет ответственность за подобные теракты, но, по сути, эта группировка не имеет к этим нападениям прямого отношения». «Мальчик вырос в доме, где ненависть к евреям — это нормально, — продолжает Карми. — Об этом говорят его родители, друзья, знакомые в районе. О ненависти к евреям, о палестинских заключенных, о том, что убивать евреев легитимно и даже почетно. И вот он решает совершить поступок. Возможно, даже не планируя это. Подобные теракты крайне сложно предотвратить. Здесь нет террористической организации. А как попадешь в голову мальчика или парня, который ранее не был известен спецслужбам? В нормальной стране, которая уважает жизнь и свободы граждан, какой является Израиль, не станут задерживать подростка или юношу без серьезных оснований». По мнению Ади Карми, существенных изменений не предвидится до тех пор, пока палестинцы не признают, что рядом с ними находится еврейское государство, и не изменят свою образовательную систему.

«Это будет продолжаться до тех пор, пока поощряется насилие, пока учат убивать, —

продолжает Карми. — Мир игнорирует содержание палестинской образовательной программы и совершенно напрасно».

Ади Карми считает, что, учитывая размеры территории и особенности топографии, а также с точки зрения безопасности возможность создания палестинского государства — это иллюзия.

Беспорядки в Восточном Иерусалиме. Фото: EPA/ABIR SULTAN ISRAEL OUT