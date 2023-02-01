Актеру Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве из-за гибели на съемках «Ржавчины» оператора в 2021 году

Актеру и продюсеру Алеку Болдуину официально предъявили уголовное обвинение в непредумышленном убийстве из-за гибели на съемках фильма «Ржавчина» оператора Галины Хатчинс в 2021 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на прокуратуру округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико).
Обвинения против Болдуина и оружейницы фильма Ханны Гутьеррес Рид включают два эпизода непредумышленного убийства. Адвокаты обоих ранее настаивали на невиновности клиентов. Болдуину и Рид грозят до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере $5 тысяч.
Помимо этого, обвинения были предъявлены помощнику режиссера »Ржавчины» Дэвиду Холлсу, заключившему соглашение о признании вины, которое ожидает утверждения.
Голливудский актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуса во время съемок вестерна «Ржавчина» 22 октября 2021 года. Хатчинс скончалась в госпитале от полученных ранений, у Соуса была повреждена ключица.
Команда снимала эпизод, в котором Болдуин, играющий преступника, должен был стрелять из пистолета холостыми патронами. Оружие использовалось как предмет реквизита. После этого члены съемочной группы подали иски против Болдуина.
Через год после происшествия семья Хатчинс и Болдуин заключили мировое соглашение. По мнению сторон, она погибла из-за несчастного случая. При этом в ФБР заявили, что выстрел Болдуина не мог быть случайным. Съемки фильма планируется возобновить в 2023 году.
Сам Болдуин в ноябре 2022 года подал иск против членов съемочной группы вестерна «Ржавчина». В документе он обвинил в халатности и неисполнении обязанностей по поддержанию безопасности на съемочной площадке членов съемочной группы.