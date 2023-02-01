Актеру Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве из-за гибели на съемках «Ржавчины» оператора в 2021 году

Актеру и продюсеру Алеку Болдуину официально предъявили уголовное обвинение в непредумышленном убийстве из-за гибели на съемках фильма «Ржавчина» оператора Галины Хатчинс в 2021 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на прокуратуру округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико).



Обвинения против Болдуина и оружейницы фильма Ханны Гутьеррес Рид включают два эпизода непредумышленного убийства. Адвокаты обоих ранее настаивали на невиновности клиентов. Болдуину и Рид грозят до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере $5 тысяч. Помимо этого, обвинения были предъявлены помощнику режиссера »Ржавчины» Дэвиду Холлсу, заключившему соглашение о признании вины, которое ожидает утверждения.

Голливудский актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуса во время съемок вестерна «Ржавчина» 22 октября 2021 года. Хатчинс скончалась в госпитале от полученных ранений, у Соуса была повреждена ключица.

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