Где твои крылья, которые нравились мне?

Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут передавать Киеву истребители F-16. При этом французский лидер Эмманюэль Макрон не исключил, что его страна направит туда самолеты, а Великобритания, по данным источников The Telegraph, может экспортировать воздушные суда Украине, но лишь в случае вывода российских войск. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что его страна тоже может поставить истребители F-16, если подобное решение будет принято в координации с другими странами НАТО. Готовы рассмотреть вопрос о поставке авиации и Нидерланды, заявил премьер-министр страны Марк Рютте. Насколько реальны такие поставки, о каких летательных аппаратах идет речь и сможет ли авиация изменить баланс сил?

Очередная красная линия После решения о передаче в рамках ленд-лиза Украине тяжелых танков под вопросом оказалась и другая «красная линия» — возможность отправки в Украину западной авиации. Об ускоренных переговорах на эту тему заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк: «Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и на ракеты повышенной дальности». По словам Подоляка, эти вооружения требуются Киеву для поражения тыловой инфраструктуры и артиллерийских складов российских вооруженных сил в Крыму. Также чиновник сообщил, что «партнеры всё это понимают», но не могут «отказаться от своего некоторого консерватизма» из-за страха перед изменениями мировой архитектуры на фоне войны в Украине. Спикер украинских ВВС Юрий Игнат говорил, что Украине требуется около 180 истребителей. Издание Politico со ссылкой на военных чиновников и дипломатов сообщало, что государства Североатлантического альянса, несмотря на опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта, обсуждают возможность поставки Киеву самолетов. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил в парламенте, что голландское правительство рассмотрит возможность отправки истребителей F-16, если Киев обратится с подобной просьбой. Позже эту информацию подтвердил и премьер-министр страны Марк Рютте. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключал поставки истребителей Украине, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Но подобные заявления делались также насчет танков и систем залпового огня типа HIMARS, далее успешно переданных воющей стране. Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун не исключил вероятности поставок Украине шведских Saab JAS 39 Gripen — одних из наиболее дешевых истребителей четвертого поколения, французских Dassault Rafale или европейских Eurofighter Typhoon. Но министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил Politico, что у страны «нет немедленных планов по отправке Gripen в Украину».

Шведский многоцелевой истребитель Saab JAS 39 Gripen. Фото: Mark Cuthbert / UK Press / Getty Images

Все зависит от Джо — Пока что все разговоры о возможных поставках Украине авиации на сегодняшний день — это раздел шкуры неубитого медведя, — говорит «Новой-Европа» израильский военный эксперт Давид Шарп. — Но страны Запада, и США в частности, постепенно преодолевают психологические барьеры в поставках разных видов вооружений. Из информации, которая появляется в открытых источниках, можно сделать вывод, что на данный момент передача самолетов приближается.

Сегодня, как я понимаю, всё зависит от одного человека: Джо Байдена. Именно президент Соединенных Штатов может дать разрешение на поставки из США и реэкспорт сделанных в этой стране самолетов другим странам, у которых они стоят на вооружении.

Прогнозировать решения, зависящие от одной личности, — дело неблагодарное. Но ясно, что перспектива таких поставок реалистична. Могу предположить, что это дело ближайших недель, максимум — месяцев. Кроме американских самолетов можно услышать о возможности поставок шведских самолетов Gripen, европейских Typhoon и даже французских Rafale. Можно предположить, что государства Европы пойдут путем англичан, которые приняли самостоятельное решение о передаче Украине танков. Но даже в случае положительного решения сама реализация поставок, по мнению Давида Шарпа, — это очень сложный вопрос. Так, есть информация об обучении украинских летчиков пилотированию западных видов самолетов. Для опытных пилотов этот процесс может занять месяцы. При обучении новичков с нуля — годы. — Летом в Конгресс США поступил законопроект о программе финансирования подготовки украинских пилотов на сумму в 100 млн долларов, — объясняет «Новой-Европа» корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов. — В декабре он был принят в рамках Закона о полномочиях в области национальной обороны на 2023 финансовый год. Исходя из этого программа может заработать в текущем году. Однако это только вершина айсберга. Также необходима и подготовка всего наземного персонала. Таких специалистов нужно в разы больше. Современные западные самолеты — это крайне высокотехнологичные системы, требующие от обслуживающих специалистов получения специфических знаний. Кроме этого, надо создать на территории Украины серьезную логистическую и ремонтную базу по завозу запасных частей и боеприпасов. Этот многосторонний процесс также потребует длительного подбора и обучения кадров и использования различных ресурсов. — Конечно, могут быть сюрпризы, но, на мой взгляд, наиболее вероятными кандидатами на поставку Украине являются американские истребители F-16 не самых последних модификаций, — высказывает свое мнение Давид Шарп. — Даже в не самой сложной конфигурации это эффективная и надежная машина. Иногда говорят и о F-15, а также F-18, которые в нескольких странах снимаются с вооружения.

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Существенный урон — Судя по всему, для передачи Украине более всего подходят истребители F-16, — считает Павел Аксенов. — Эти самолеты в разных модификациях очень распространены. Их используют многие страны, а значит, могут с разрешения США и направить их в Украину. Причем некоторые государства сейчас переходят на более современные модели, увеличивая рынок подержанных F-16. Для эффективного использования авиации необходим, по словам Давида Шарпа, целый комплекс мер: контроль воздушного пространства, выявление целей и возможных наземных и воздушных угроз, обеспечение пилотов разведывательной информацией и целеуказанием. Также для самообороны самолетов очень важны средства радиоэлектронной борьбы. Неизвестно, считает Павел Аксенов, зачем Украине нужны самолеты. Они могут использоваться для ударов по наземным целям и прорыва противовоздушной обороны, могут участвовать в воздушных боях, а также использоваться в качестве систем ПВО. Надо учитывать тот факт, что украинские ВВС в случае интеграции в них западных самолетов будут использовать информацию с систем разведки стран НАТО. Так, американские AWACS (авиационная система предупреждения и контроля — «летающий радар»), по идее, могли бы передавать сведения на самолеты, значительно упрощая им наведение на цели и получение сведений о противнике. Правда, дальность действия таких радаров ограничена, и насколько эффективно они способны помогать ВВС Украины, сказать трудно. По словам Давида Шарпа, даже появление одной или двух боевых эскадрилий F-16 стало бы мощнейшим усилением возможностей Украины.

Если такие самолеты получат нормальную номенклатуру вооружений, то это позволит им наносить удары, даже находясь вне зоны поражения российских ПВО и истребителей.

Новое высокоточное вооружение дает возможность точно поражать противника, не пересекая линии фронта. К примеру, планирующие бомбы SDB (Small Diameter Bomb), сброшенные с высоты 10 км на значительной скорости, могут уничтожить неприятеля на дальности более чем 100 км. И один F-16 имеет возможность атаковать такими боеприпасами несколько разных целей. При этом опасность быть пораженным даже дальнобойными средствами ПВО невелика.

Истребитель F-16. Фото: Horacio Villalobos / Corbis / Corbis / Getty Images

Также американские самолеты могут быть оснащены ракетами «воздух — воздух» дальнего радиуса действия. Это создаст значительную опасность для российской авиации уже над территорией, контролируемой сегодня РФ. Под удар могут попасть самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и воздушного контроля — такие как российские А-50. Подобными силами нельзя добиться господства в небе. Но решать определенные задачи, нанося врагу существенный урон, вполне вероятно. Ведь единственный самолет, будучи суперманевренным огневым средством, может использоваться в один и тот же день на разных участках фронта. Если же Украине будет передано значительное число самолетов и современное высокоточное вооружение, это в перспективе может изменить баланс сил в войне. Важны первые шаги и создание фундамента для дальнейшего развития. Еще один возможный претендент на передачу Украине, по мнению Павла Аксенова, — это Gripen компании Saab. Сегодня этот шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения — «темная лошадка». У него низкая по сравнению с аналогами стоимость летного часа. В этом вопросе самолет хорошо подходит Украине. Для производителя выгодно участие его детища в войне.

Если изделие хорошо себя проявит, то это будет отличный пиар данного проекта, который значительно упростит его продвижение на международных рынках.

— Высокоточные боеприпасы, такие как противорадиолокационные AGM-88 HARM или корректируемые авиационные бомбы с использованием технологии JDAM, показывают большую эффективность, если их применяют с самолетов, чья аппаратура настроена для таких боеприпасов, — утверждает Павел Аксенов. — В частности, это касается возможности ввода координат во время полета. Хотя, судя по публикациям в прессе, украинские авиатехники нашли способ запускать HARM с истребителей МиГ-29, но насколько это удобно и эффективно, сказать трудно. Возможно, поэтому западные партнеры Киева и не отказываются в категоричной форме от передачи истребителей.

Винтокрылое оружие СМИ сообщали со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, что Лондон поставит Украине вертолеты Sea King. Эти машины могут применяться для борьбы с российскими подводными лодками. А украинские пилоты уже прошли курс подготовки на этих машинах. Это первая поставка Киеву авиации западного образца: до сих пор сообщалось лишь о передаче вертолетов советского производства. По опубликованной информации, речь идет о трех вертолетах Sea King в модификации Westland WS-61. Один из них, вероятно, уже находится в Украине.

Британская версия одноименного американского вертолета Sikorsky S-61 производства Westland Helicopters. Фото: Paul Grogan / PhotoPlus Magazine / Future / Getty Images

— Вертолеты сегодня стали более нишевыми продуктом, — заканчивает рассказ Давид Шарп. — Если во время холодной войны они предназначались для уничтожения танков и решения широкого круга задач, то сегодня из-за высокой уязвимости винтокрылые машины используются значительно более избирательно. Насыщенность войск обеих сторон ПЗРК и другими системами ПВО сильно снижает их эффективность на поле боя. Однако недавно английский таблоид Mirror распространил информацию о поставке Великобританией четырех геликоптеров Apache современных модификаций. Эти машины имеют новейшие системы вооружения и могут даже в темное время применять высокоточные боеприпасы. Это дало бы тактическое усиление позиций на отдельных участках фронта. При правильном использовании они могли бы отлично работать на переднем крае, нанося серьезные потери противнику.

Но и тут встает вопрос переобучения экипажей и обслуживающего персонала. По имеющейся у Давида Шарпа информации, пилотов, ранее летавших на разных модификациях Ми, сложно переучивать для пилотирования западных вертолетов.