Адвокат: Навальному в ИК-6 давали «огромные дозы» антибиотиков, у него резкие боли в желудке и он потерял 7 кг веса

Политику Алексею Навальному, находящемуся в исправительной колонии №6 в Мелехово Владимирской области, давали «огромные дозы» антибиотиков. В результате он получил осложнение на желудок и потерял 7 кг веса, рассказал адвокат политика Вадим Кобзев. «ФСИН продолжает свое беззаконие и прямо работает на подрыв здоровья Навального. После того, как они его фактически умышленно заразили какой-то ОРВИ, они не передавали ему лекарства, а "лечили" огромными дозами противопоказанных в таком случае антибиотиков.

В результате Навальный получил какое-то осложнение, у него резкие боли в желудке, он потерял 7 кг веса»,

— рассказал Кобзев, слова которого цитирует команда Навального в телеграм-канале. По словам адвоката, сегодня политик должен был выйти из ШИЗО, однако вчера Навальному объявили, что его переводят в помещение камерного типа (ПКТ) на максимально возможный срок — полгода. «Эти действия нельзя расценивать иначе, как открытую стратегию уничтожать здоровье Навального всеми силами и средствами. Очевидно, что такого уровня демонстративное беззаконие колония не рискнула бы предпринять без указания из Москвы», — сказал Кобзев.

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В январе Навальный заболел в ШИЗО. Затем он рассказал, что к нему в изолятор в пятый раз подселили заключенного, которого до этого на сутки отправили в медчасть, где лежат осужденные с гриппом и коронавирусом. В медсанчасть его класть отказались, а лекарства не передавали долгое время. Только 12 января Кобзев сообщил, что политику начали выдавать лекарства для лечения гриппа. По словам адвоката, сильный эффект произвело открытое письмо врачей. Ранее они обратились к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над Навальным и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь.