Адвокат: Навальному в ИК-6 давали «огромные дозы» антибиотиков, у него резкие боли в желудке и он потерял 7 кг веса

Политику Алексею Навальному, находящемуся в исправительной колонии №6 в Мелехово Владимирской области, давали «огромные дозы» антибиотиков. В результате он получил осложнение на желудок и потерял 7 кг веса, рассказал адвокат политика Вадим Кобзев.
«ФСИН продолжает свое беззаконие и прямо работает на подрыв здоровья Навального. После того, как они его фактически умышленно заразили какой-то ОРВИ, они не передавали ему лекарства, а "лечили" огромными дозами противопоказанных в таком случае антибиотиков.
В результате Навальный получил какое-то осложнение, у него резкие боли в желудке, он потерял 7 кг веса»,
— рассказал Кобзев, слова которого цитирует команда Навального в телеграм-канале.
По словам адвоката, сегодня политик должен был выйти из ШИЗО, однако вчера Навальному объявили, что его переводят в помещение камерного типа (ПКТ) на максимально возможный срок — полгода.
«Эти действия нельзя расценивать иначе, как открытую стратегию уничтожать здоровье Навального всеми силами и средствами. Очевидно, что такого уровня демонстративное беззаконие колония не рискнула бы предпринять без указания из Москвы», — сказал Кобзев.
В январе Навальный заболел в ШИЗО. Затем он рассказал, что к нему в изолятор в пятый раз подселили заключенного, которого до этого на сутки отправили в медчасть, где лежат осужденные с гриппом и коронавирусом. В медсанчасть его класть отказались, а лекарства не передавали долгое время.
Только 12 января Кобзев сообщил, что политику начали выдавать лекарства для лечения гриппа. По словам адвоката, сильный эффект произвело открытое письмо врачей. Ранее они обратились к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над Навальным и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь.
Навального в ноябре уже переводили в ПКТ. Как сам описывал условия ПКТ политик, «это обычная тесная камера, как ШИЗО, только можно иметь с собой не одну книжку, а две, и пользоваться тюремным ларьком, правда, на очень ограниченную сумму». По его словам, для заключенных, находящихся в ПКТ, не предусмотрены длительные свидания с родственниками.
Помещение камерного типа — специальная тюремная камера, в которой содержатся осужденные, переведенные туда за какие-либо нарушения. Это специальное запираемое помещение, где осужденные живут в течение всего срока, на который наложено взыскание (до полугода). Те, кто находится в ПКТ, не освобождаются от работы, но трудятся отдельно от других.