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Суд в Иране приговорил парня и девушку к 10,5 года тюрьмы за парный танец на улице

Суд в Иране приговорил молодую пару к 10 годам и шести месяцам тюремного заключения за видео с танцем в общественном месте. Об этом сообщает Al Arabiya.

Астияж Хагиги и ее жениху Амиру Ахмади по 20 лет. После публикации видео с парным танцем их обвинили в «распространении порока», «сговоре с целью подрыва национальной безопасности» и участии в антирежимной пропаганде.

Отмечается, что на видео Хагиги можно увидеть танцующей без хиджаба, что запрещено в Иране.

1 ноября супругов арестовали. Помимо тюремного заключения их приговорили к двухлетнему запрету на пользование Интернетом и двухлетнему запрету на выезд из страны.

Как сообщает агентство HRANA со ссылкой на источник, близкий к семье Хагиги, в ходе судебного разбирательства паре было отказано в юридическом представительстве.

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В сентябре 2022 года в Иране начались протесты из-за гибели 22-летней Махсы Амини. За несколько дней до смерти ее задержала «полиция нравов» за нарушение дресс-кода. Свидетели сообщали, что девушку жестоко избили в автозаке. Через несколько часов ее госпитализировали. Она скончалась в больнице.

14 ноября суд в Иране вынес первый смертный приговор одному из участников протестов в Тегеране.

Его признали виновным в поджоге правительственного здания, нарушении общественного порядка, сговоре в целях совершения преступления против национальной безопасности и использовании огнестрельного оружия. Подсудимого также объявили «врагом Бога».

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