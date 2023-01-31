Суд в Иране приговорил парня и девушку к 10,5 года тюрьмы за парный танец на улице

Суд в Иране приговорил молодую пару к 10 годам и шести месяцам тюремного заключения за видео с танцем в общественном месте. Об этом сообщает Al Arabiya.

Астияж Хагиги и ее жениху Амиру Ахмади по 20 лет. После публикации видео с парным танцем их обвинили в «распространении порока», «сговоре с целью подрыва национальной безопасности» и участии в антирежимной пропаганде.

Отмечается, что на видео Хагиги можно увидеть танцующей без хиджаба, что запрещено в Иране.



1 ноября супругов арестовали. Помимо тюремного заключения их приговорили к двухлетнему запрету на пользование Интернетом и двухлетнему запрету на выезд из страны.

Как сообщает агентство HRANA со ссылкой на источник, близкий к семье Хагиги, в ходе судебного разбирательства паре было отказано в юридическом представительстве.