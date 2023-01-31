Франция поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar

Франция передаст Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Деньги на Caesar буду выделены в рамках фонда в 200 млн евро. Кроме того, в Польшу отправятся 150 французских военных, которые будут обучать по 600 украинских солдат в месяц. К лету планируется обучить 2000 украинских военных.

Ранее Франция уже отправила Украине 18 гаубиц Caesar.

Помимо этого, Франция и Австралия достигли соглашения о поставке Украине 155-мм снарядов для поддержки ее войны против России.

155-мм снаряды используются в артиллерийских установках, поставленных Украине западными партнерами. В том числе, эти снаряды нужны для французскиех Caesars, американских M777 или немецких Panzerhaubitze 2000.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставка оружия Украине не должна привести к эскалации войны и не должна применяться для ударов по территории России.