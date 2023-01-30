Франция и Австралия договорились о поставке в Украину 155-мм снарядов

Франция и Австралия достигли соглашения о поставке Украине 155-мм снарядов для поддержки ее войны против России. Об этом объявили министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и его коллега из Австралии Ричард Марлес, их слова приводит France 24.

«Будет совместно произведено несколько тысяч 155-мм снарядов. Идея состоит в том, чтобы оказать значительную помощь и прилагать непрерывные усилия», — сказал Лекорню.

Марлес, в свою очередь, рассказал о «многомиллионном австралийском проекте» и «новом сотрудничестве между оборонными предприятиями Австралии и Франции».

Группа Nexter будет отвечать за французскую сторону, а Австралия «сможет подвозить порох», пояснил французский министр.

155-мм снаряды используются в артиллерийских установках, поставленных Украине западными партнерами. В том числе, эти снаряды нужны для французскиех Caesars, американских M777 или немецких Panzerhaubitze 2000.