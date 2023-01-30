Макрон не исключил поставки самолетов Украине, если их не будут использовать для ударов по территории России

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал четыре условия для передачи нового оружия украинской армии. Его слова приводит Le Figaro.
«Решения принимаются в соответствии с запросами, но не в соответствии со слухами, которые ходят вокруг. В принципе, ничего не запрещено», — заявил Макрон в ответ на вопрос о возможной отправке истребителей в Украину.
Президент Франции назвал «критерии» перед принятием любого решения о передаче оружия:
- Украина должна запросить военную помощь;
- поставка оружия не должна привести к эскалации войны;
- военная техника передается для помощи усилиям сопротивления, а не для ударов по территории России;
- передача оружия не должна «ослаблять потенциал французской армии».
Ранее Франция и Австралия достигли соглашения о поставке Украине 155-мм снарядов для поддержки ее войны против России.
155-мм снаряды используются в артиллерийских установках, поставленных Украине западными партнерами. В том числе, эти снаряды нужны для французскиех Caesars, американских M777 или немецких Panzerhaubitze 2000.
По данным Politico, западные союзники Украины обсуждают возможные поставки Киеву современных истребителей.
Собеседники издания отмечают, что многие европейские чиновники могли бы поддержать отправку истребителей, но боятся эскалации конфликта. Так, к примеру, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Он ранее исключил поставки истребителей, сославшись на необходимость предотвращения дальнейшей военной эскалации.
Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что он рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если Киев запросит их.
Еще один источник считает, что поставка самолетов — это «лишь вопрос времени».