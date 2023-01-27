Польша анонсировала передачу Украине 60 машин PT-91 Twardy

Польша, помимо 14 танков Leopard 2, передаст Украине 60 машин PT-91 Twardy, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью канадскому каналу CTV News также подтвердил эту информацию. «Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, из них 30 PT-91. И вдобавок к этим танкам, 14 танков, танки Leopard 2, из того, что у нас есть», — рассказал Моравецкий.
PT-91 — модернизированная версия советского танка Т-72.
24 января Власти Польши официально обратились к правительству Германии с просьбой разрешить передать Украине танки Leopard 2. При этом президент Польши Анджей Дуда ранее пообещал поставить Украине 14 танков Leopard в рамках первого пакета помощи международной коалиции.
25 января президент США Джо Байден заявил, что США отправят Украине 31 танк M1 Abrams. В тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия и страны-союзницы собираются передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2. Киев начнет получать «Леопарды» через три месяца.