Польша анонсировала передачу Украине 60 машин PT-91 Twardy

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью канадскому каналу CTV News также подтвердил эту информацию. «Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, из них 30 PT-91. И вдобавок к этим танкам, 14 танков, танки Leopard 2, из того, что у нас есть», — рассказал Моравецкий.

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24 января Власти Польши официально обратились к правительству Германии с просьбой разрешить передать Украине танки Leopard 2. При этом президент Польши Анджей Дуда ранее пообещал поставить Украине 14 танков Leopard в рамках первого пакета помощи международной коалиции.

25 января президент США Джо Байден заявил, что США отправят Украине 31 танк M1 Abrams. В тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия и страны-союзницы собираются передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2. Киев начнет получать «Леопарды» через три месяца.