МИД России предписал послу Латвии в РФ покинуть страну в течение 2 недель

МИД России предписал послу Латвии в РФ покинуть страну в течение двух недель. Об этом говорится на сайте министерства. «27 января в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Латвии Д. Рутка в связи с решением руководства Латвии по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений. <…> Латвийскому ВПД было заявлено, что

коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий.

Послу Латвии М. Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель», — сказано в заявлении.

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