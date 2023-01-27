МИД России предписал послу Латвии в РФ покинуть страну в течение 2 недель

МИД России предписал послу Латвии в РФ покинуть страну в течение двух недель. Об этом говорится на сайте министерства.
«27 января в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Латвии Д. Рутка в связи с решением руководства Латвии по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений. <…> Латвийскому ВПД было заявлено, что
коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий.
Послу Латвии М. Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель», — сказано в заявлении.
На этой неделе Латвия попросила российского посла покинуть страну до 24 февраля.
Ранее Россия объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Формальной причиной такого решения в МИДе назвали «недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне». В министерстве заявили, что посол Эстонии Маргус Лайдре должен будет покинуть Россию 7 февраля 2023 года.
МИД Эстонии зеркально объявил об отъезде посла России Владимира Липаева. Он должен покинуть страну 7 февраля, одновременно с отъездом главы эстонской дипмиссии из Москвы.
После этого в МИД Латвии заявили, что страна с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией.