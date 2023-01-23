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МИД России объявил о высылке посла Эстонии и снижении уровня диппредставителя до Временного поверенного в делах

МИД России объявил о снижении дипломатического уровня с Эстонией и высылке посла республики. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Формальной причиной такого решения в МИДе назвали «недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне».

В министерстве заявили, что посол Эстонии Маргус Лайдре должен будет покинуть Россию 7 февраля 2023 года, а уровень диппредставителя в обеих странах снизится до Временного поверенного в делах. Всю ответственность за это решение власти РФ целиком переложили на Эстонию.

«23 января в МИД России был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года», — говорится в заявлении.

Ранее Эстония приняла решение направить Украине самый крупный пакет военной помощи на €113 млн и вместе с другими странами Балтии призвала Германию срочно передать Украине танки Leopard.

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