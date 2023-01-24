Курс на понижение

Россия и страны Балтии дошли до «понижения дипломатических отношений». Сначала МИД России потребовал, чтобы посол Эстонии покинул территорию РФ. Эстония ответила аналогично: до 7 февраля российской посол в Таллинне должен выехать из страны. Латвия в знак солидарности с Эстонией также высылает российского посла. Разбираемся, что это значит.

11 января Эстония сообщила послу РФ, что Россия должна сократить количество сотрудников посольства к 1 февраля. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу объяснил это тем, что «персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны».

В ответ Мария Захарова заявила, что любые враждебные действия Эстонии, где «русофобия» возведена в ранг государственной доктрины, не останутся без ответа.

18 января посольство России сообщило, что прием заявлений о выходе из гражданства РФ прекращен. Стоит пояснить, что выход из гражданства РФ — обязательная процедура для получения гражданства любой из стран Балтии. В условиях войны все больше людей стало отказываться от российского паспорта в пользу паспорта одной из балтийских республик. Согласно статистике, после начала войны количество граждан РФ, желающих получит эстонское гражданство, выросло примерно в 2 раза. Например, в августе 2021 года таких заявок было подано около 200, тогда как в 2022 году — 400. Решение российского посольства тормозит весь процесс, и не дает, например, бесплатно учиться в эстонских университетах даже тем людям, которые большую часть жизни живут в стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

19 января ситуацию с выходом из гражданства РФ прокомментировала премьер-министр Эстонии Кая Каллас: она заявила, что эти меры скорее всего являются ответными шагом на высылку дипломатов и напоминают попытку «поиздеваться над людьми». А также отметила, что ее радует стремление людей получать гражданство Эстонии взамен российского.

МИД РФ на это ответил, что многие граждане России принимали эстонское гражданство под давлением, а приостановка выдачи гражданства «обусловлена враждебными шагами эстонской стороны».

23 января посла Эстонии в РФ Маргуса Лайдре вызвали в МИД России и потребовали покинуть территорию страны до 7 февраля. В сообщении МИД переложил вину на Эстонию и назвал свои действия «ответным шагом».

Эстония ответила зеркально: посол России Владимир Липаев обязан покинуть территорию Эстонии в те же сроки. «Эстония исходит в отношениях с Россией из принципа паритета, от которого мы не отступим. Это означает, что посол России в Таллинне уедет одновременно с послом Эстонии 7 февраля», — заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал в Твиттере, что Латвия присоединяется к решению Эстонии, и сообщил, что латвийский посол покинет Москву 24 февраля, в годовщину войны. Также он заявил, что это решение продиктовано продолжающейся жестокой российской агрессией в Украине.

В МИД России заявили, что эти аргументы «надуманы» и «несостоятельны». Решение выслать послов — достаточно символическое. С начала войны страны Балтии ведут достаточно жесткую политику в отношении России: например, они практически первыми в Европе приостановили выдачу россиянам виз.

При этом говорить о полном разрыве отношений было бы преувеличением.

Высылке подлежат главы посольств, а их функции будут выполнять временные поверенные. Литва, например, объявила о «понижении дипломатических отношений» с Россией еще 4 апреля, когда мир увидел кадры из Бучи.

Консульство России в Клайпеде было закрыто, литовский дипломат уехал из Москвы, а глава российского посольства — из Литвы.

Понижение дипломатических отношений — это не новая практика. Так, в 2019 году Индия и Пакистан обменялись высылкой дипломатов из Нью-Дели и Исламабада. В 2021 году из-за военного переворота в Мьянме многие страны, например, США и Великобритания, в знак поддержки народа страны объявили о понижении уровня дипломатических отношений с военной властью. В том же 2021 году Китай заявил о понижении дипломатических отношений с Литвой из-за позиции страны по Тайваню.