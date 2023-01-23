Ранее Россия объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Формальной причиной такого решения в МИДе назвали «недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне». В министерстве заявили, что посол Эстонии Маргус Лайдре должен будет покинуть Россию 7 февраля 2023 года.

Латвия попросила российского посла покинуть страну до 24 февраля, сообщили в МИД Республики.

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МИД Эстонии зеркально объявил об отъезде посла России Владимира Липаева. Он должен покинуть страну 7 февраля, одновременно с отъездом главы эстонской дипмиссии из Москвы.

После этого в МИД Латвии заявили, что страна с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией.