Суд в Новосибирске отправил экс‑директора театра «Красный факел» Кулябина под домашний арест по делу о растрате

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест бывшего директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина по делу о растрате. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин.

Кулябина задержали 24 января по делу о растрате на сумму 1,8 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК, до 10 лет лишения свободы). Суд отказал следователю в ходатайстве об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ксения Собчак сообщила, что за экс-директора театра поручились гендиректор «Большого театра» Владимир Урин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, худрук «Театра Наций» Евгений Миронов, актрисы Юлия Пересильд и Елизавета Боярская, а также актер Александр Балуев и народный артист Константин Райкин.



По данным «Коммерсанта», Кулябина подозревают в незаконных выплатах надбавок к зарплате своему сыну, бывшему главному режиссеру театра Тимофею Кулябину.

Когда все факты выявила проверка, директор театра возместил ущерб региональному министерству культуры за счет средств «Красного факела», пишет газета.