Суд в Новосибирске отправил экс‑директора театра «Красный факел» Кулябина под домашний арест по делу о растрате

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест бывшего директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина по делу о растрате. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин.
Кулябина задержали 24 января по делу о растрате на сумму 1,8 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК, до 10 лет лишения свободы). Суд отказал следователю в ходатайстве об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ксения Собчак сообщила, что за экс-директора театра поручились гендиректор «Большого театра» Владимир Урин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, худрук «Театра Наций» Евгений Миронов, актрисы Юлия Пересильд и Елизавета Боярская, а также актер Александр Балуев и народный артист Константин Райкин.
По данным «Коммерсанта», Кулябина подозревают в незаконных выплатах надбавок к зарплате своему сыну, бывшему главному режиссеру театра Тимофею Кулябину.
Когда все факты выявила проверка, директор театра возместил ущерб региональному министерству культуры за счет средств «Красного факела», пишет газета.
Александр Кулябин возглавлял театр «Красный факел» 23 года. В конце декабря его отправили в отставку. Замдиректора театра Артем Ремнев тогда сообщал, что решение об увольнении было принято в одностороннем порядке учредителем — министерством культуры региона. Из репертуара театра впоследствии убрали спектакли его сына.
После начала войны в Украине Тимофей Кулябин выступил против вторжения и уехал из страны. В апреле он ушел с должности главного режиссера театра».