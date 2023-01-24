В Новосибирске задержали экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Его сын покинул страну из-за антивоенной позиции

В Новосибирске задержали экс-директора театра «Красный факел». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области.
В сообщении ведомства не уточняется его имя, однако последние 23 года учреждение возглавлял Александр Кулябин — отец режиссера Тимофея Кулябина.
По информации прокуратуры, Кулябин-старший подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств в особо крупном размере). Как сообщает издание «Тайга.Инфо», ущерб по делу оценивается в 1,8 млн рублей. Максимальное наказание по обвинению — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
После вторжения России в Украину Тимофей Кулябин выступил с антивоенным заявлением и уехал из страны. В апреле 2022 театр сообщил, что он покинул пост главного режиссера «Красного факела» по собственному желанию. В пресс-службе театра увольнение режиссера объяснили «особенностью его профессиональной деятельности». В мае Большой театр отменил его спектакль «Дон Паскуале» без объяснения причин.
Александра Кулябина уволили с поста директора театра «Красный факел» в декабре прошлого года. В театре заявили, что решение принято Минкультуры Новосибирской области в одностороннем порядке. За несколько дней до этого «Красный факел» отменил несколько спектаклей Кулябина-младшего.