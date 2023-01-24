В Новосибирске задержали экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Его сын покинул страну из-за антивоенной позиции

В Новосибирске задержали экс-директора театра «Красный факел». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области.

В сообщении ведомства не уточняется его имя, однако последние 23 года учреждение возглавлял Александр Кулябин — отец режиссера Тимофея Кулябина.

По информации прокуратуры, Кулябин-старший подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств в особо крупном размере). Как сообщает издание «Тайга.Инфо», ущерб по делу оценивается в 1,8 млн рублей. Максимальное наказание по обвинению — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

