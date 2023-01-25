«Коммерсант»: экс-директора новосибирского театра «Красный факел» подозревают в незаконных выплатах надбавок своему сыну

Бывший директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин подозревается в незаконных выплатах надбавок к зарплате своему сыну, бывшему главному режиссеру театра Тимофею Кулябину, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.
Экс-директора задержали 24 января по делу о растрате на сумму 1,8 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК, до 10 лет лишения свободы).
Когда все факты выявила проверка, директор театра возместил ущерб региональному министерству культуры за счет средств «Красного факела», пишет газета. По предварительным данным, Кулябина отправили в ИВС на 48 часов. Ожидается, что ему изберут меру пресечения 26 января.
Александр Кулябин возглавлял театр «Красный факел» 23 года. В конце декабря его отправили в отставку. Замдиректора театра Артем Ремнев тогда сообщал, что решение об увольнении было принято в одностороннем порядке учредителем — министерством культуры региона. Из репертуара театра впоследствии убрали спектакли его сына.
После начала войны в Украине Тимофей Кулябин выступил против вторжения и уехал из страны. В апреле он ушел с должности главного режиссера театра».