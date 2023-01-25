«Коммерсант»: экс-директора новосибирского театра «Красный факел» подозревают в незаконных выплатах надбавок своему сыну

Когда все факты выявила проверка, директор театра возместил ущерб региональному министерству культуры за счет средств «Красного факела», пишет газета. По предварительным данным, Кулябина отправили в ИВС на 48 часов. Ожидается, что ему изберут меру пресечения 26 января.

Экс-директора задержали 24 января по делу о растрате на сумму 1,8 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК, до 10 лет лишения свободы).

Бывший директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин подозревается в незаконных выплатах надбавок к зарплате своему сыну, бывшему главному режиссеру театра Тимофею Кулябину, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

Российская «убийца авианосцев» не по ошибке ударила в Днепре в многоэтажный дом — он и был целью. Репортаж Ольги Мусафировой

Александр Кулябин возглавлял театр «Красный факел» 23 года. В конце декабря его отправили в отставку. Замдиректора театра Артем Ремнев тогда сообщал, что решение об увольнении было принято в одностороннем порядке учредителем — министерством культуры региона. Из репертуара театра впоследствии убрали спектакли его сына.

После начала войны в Украине Тимофей Кулябин выступил против вторжения и уехал из страны. В апреле он ушел с должности главного режиссера театра».