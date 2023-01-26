Politico: западные союзники обсуждают возможность отправки истребителей в Украину

Западные союзники Украины обсуждают возможные поставки Киеву современных истребителей. Об этом пишет Politico со ссылкой на шесть источников среди военных чиновников и дипломатов.
«Следующим естественным шагом будут истребители», — заявил европейский дипломат после решения об отправке в Украину танков.
Собеседники Politico отмечают, что многие европейские чиновники могли бы поддержать отправку истребителей, но боятся эскалации конфликта. Так, к примеру, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Он ранее исключил поставки истребителей, сославшись на необходимость предотвращения дальнейшей военной эскалации.
Той же позиции придерживается и Вашингтон. Ранее в США заявили, что поставка самолетов «пока исключена».
«Там есть красная линия — но прошлым летом у нас была «красная линия» по HIMARS], и она сдвинулась. Потом это были боевые танки, и она тоже сдвинулась», — в то же время сообщил американский дипломат.
Высокопоставленный европейский дипломат, в свою очередь, считает, что пока рано говорить о поставках истребителей, но к этому обсуждению страны могут вернуться через пару недель. Некоторые чиновники предполагают, что при следующей встрече на американской авиабазе Рамштайн политики разработают план действий в чрезвычайных обстоятельствах на случай, если истребители срочно понадобятся в будущем.
Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что он рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если Киев запросит их.
«Мы настроены открыто, у нас нет никаких табу», — сказал он.
Еще один источник считает, что поставка самолетов — это «лишь вопрос времени».
Фото: Ministerie van Defensie / Wikimedia Commons - License: CC-0
Politico отмечает, что отправка истребителей станет серьезным логистическим испытанием для союзников Украины.
Для американских F-15 и F-16 потребуются длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которых в Украине нет. При этом Россия сможет легко обнаружить любую попытку создания оперативных баз и нанести по ним удар.
Американские истребители F-18 или Gripens шведского производства были бы более подходящими. Но количество и тех, и тех самолетов не позволит отправить большую партию Киеву.
Французские Rafales, как пишет издание, могут потребовать значительного количества западных гражданских лиц на земле в Украине для ремонта самолетов и подготовки их к полетам. Эти люди автоматически станут мишенями для российских атак.
Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия и страны-союзницы собираются передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2.
Киев начнет получать «Леопарды» через три месяца. Канцлер также подтвердил, что первым шагом станет отправка в Украину 14 танков, о чем до этого объявил Кабмин Германии. ФРГ также разрешит другим странам экспортировать «Леопарды» в Украину.
Президент США Джо Байден также заявил во время своего выступления в Белом доме, что США отправят Украине 31 танк M1 Abrams.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые бронемашины AMX10-RC доставят в Украину уже в феврале.