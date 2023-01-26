Politico: западные союзники обсуждают возможность отправки истребителей в Украину

Западные союзники Украины обсуждают возможные поставки Киеву современных истребителей. Об этом пишет Politico со ссылкой на шесть источников среди военных чиновников и дипломатов.

«Следующим естественным шагом будут истребители», — заявил европейский дипломат после решения об отправке в Украину танков.

Собеседники Politico отмечают, что многие европейские чиновники могли бы поддержать отправку истребителей, но боятся эскалации конфликта. Так, к примеру, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Он ранее исключил поставки истребителей, сославшись на необходимость предотвращения дальнейшей военной эскалации.

Той же позиции придерживается и Вашингтон. Ранее в США заявили, что поставка самолетов «пока исключена».

«Там есть красная линия — но прошлым летом у нас была «красная линия» по HIMARS], и она сдвинулась. Потом это были боевые танки, и она тоже сдвинулась», — в то же время сообщил американский дипломат.

Высокопоставленный европейский дипломат, в свою очередь, считает, что пока рано говорить о поставках истребителей, но к этому обсуждению страны могут вернуться через пару недель. Некоторые чиновники предполагают, что при следующей встрече на американской авиабазе Рамштайн политики разработают план действий в чрезвычайных обстоятельствах на случай, если истребители срочно понадобятся в будущем.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что он рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если Киев запросит их.

«Мы настроены открыто, у нас нет никаких табу», — сказал он.

Еще один источник считает, что поставка самолетов — это «лишь вопрос времени».