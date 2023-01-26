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Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву

Новый посол США в России Линн Трейси прилетела в Москву. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

Фото: посол США в России Линн Трейси в Москве

Фото: посол США в России Линн Трейси в Москве

«С возвращением в Россию, посол Трейси!» — написано в телеграм-канале посольства США в Москве.

20 сентября президент США Джо Байден официально объявил о намерении назначить послом США в России Линн Трейси. Она стала первой женщиной на этом посту.

Россия также одобрила кандидатуру Трейси. Ранее дипломат возглавляла отделение посольства США в Казахстане (2004-2006), была главой консульства США в Пакистане (2006-2009), заместителем главы дипмиссии в Туркменистане (2010-2011), зампосла США в Москве (2014-2017). Последние годы она работала главой американской дипмиссии в Армении.

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4 сентября глава дипмиссии посольства США в России Джон Салливан, которого сменит Трейси, завершил свою работу и покинул Москву. Причиной он назвал болезнь жены.

Салливан был назначен на свой пост в декабре 2019 года и проработал в этой должности почти три года. Заместитель главы дипмиссии Элизабет Руд приняла на себя обязанности временного поверенного в делах посольства США.

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