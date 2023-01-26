Официальная представительница министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр отреагировала на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, обвинившего Францию в «способствовании развитию терроризма» в Африке. Она также анонсировала уход французских военных из Буркина-Фасо, где, по данным СМИ, находятся российские наемники. И рассказала о перспективах поставок Украине французских танков Leclerc.

Находясь с визитом в Эсватини (государство на юго-востоке Африки), министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в начале текущей недели (цитата по агентству Anadolu): «Нас обвиняют в подрыве французских интересов в Центральноафриканской Республике, Мали, а теперь и в Буркина-Фасо. (…) Поддерживая террористов в Ливии, Франция способствовала развитию терроризма, который до сих пор наблюдается в Африке. Печально, что колониальный менталитет и стратегия »разделяй и властвуй" все еще используются во внешней политике наших европейских и западных коллег». Лавров также «отметил», что такой же «менталитет» якобы «проявился» в Украине. 26 января последовал ответ из Парижа. «Естественно, нет никакого вмешательства Франции в дела африканских государств. Наши отношения с какими бы то ни было странами базируются на равноценном партнерстве и уважении суверенитета… В Буркина-Фасо мы тоже находимся в рамках соглашения 2018 г. с буркинийскими властями (соглашение 2018 г. о военном сотрудничестве — Прим. Ред.) и по их запросу», — ответила официальная представительница МИДа Франции Анн-Клер Лежандр.

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«Что касается «поддержки терроризма»… Я думаю, мы не будем отвечать на бесстыдную ложь Сергея Лаврова», — продолжила она. Добавив: «Стоит напомнить, что Франция, напротив, стоит на стороне африканских государств в борьбе с терроризмом и что мы потеряли в этой борьбе очень много солдат (58 человек с 2013 года — Прим. Ред.), чью память я хочу почтить, и что наша поддержка в борьбе с терроризмом продолжится — в тех странах, которые желают этого и хотят вести эту борьбу».

Речь о Буркина-Фасо зашла потому, что на минувшей неделе власти этой африканской страны потребовали вывода всех французских военных со своей территории.

Президент Эмманюэль Макрон в воскресенье, 22 января, на совместной пресс-конференции с канцлером Шольцем в Париже, намекнул, что за решением «переходных властей» Буркина-Фасо стоят «манипуляции наших русских друзей». Макрон также дал понять, что в Париже не получили официального запроса со стороны Уагадугу и «ждут разъяснений от господина Траоре» (капитан Траоре — буркинийский «президент переходного периода», пришедший к власти в ходе последнего военного переворота, произошедшего в конце сентября 2022 г. — Прим. Ред.).

Сегодня Анн-Клер Лежандр заявила, что МИД Франции получил уведомление с требованием вывода французских войск, и значит они (около 400 спецназовцев) будут выведены «в срок»: «Военные будут выведены в соответствии с условиями договора (2018 г.) — в течение месяца после получения запроса со стороны властей Буркина-Фасо (хунты, которая по данным французских и африканских СМИ, «сотрудничает» с «ЧВК Вагнера», откуда и требование об уходе французов — Прим. Ред.)… Так что этот срок наступит 24 февраля и мы, конечно, будем соблюдать условия этого договора…».

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«В настоящий момент мы отозвали нашего посла из Уагадугу для консультаций», требования «властей Буркина-Фасо о его замене» будут «обсуждаться с ними в соответствии с дипломатическими правилами и обычаями», — добавила представительница французского МИДа. Ответив также на вопрос о возможности поставки французских тяжелых танков Leclerc Вооруженным силам Украины: «Вы знаете, что Франция оказывает поддержку Украине с начала развязанной Россией войны. Мы поставляли САУ Caesar, средства противовоздушной обороны — такие как реактивные системы залпового огня LRU (французский вариант модернизации американской M270 MLRS — Прим. Ред.) и системы Crotale, поставку которых, к слову, очень приветствовал министр обороны Украины Резников в вышедшем сегодня интервью Le Figaro. Эта поддержка продолжится, продолжится до победы, как и говорил президент (Макрон)… Что касается танков Leclerc… Как Вы знаете, Франция была первой , кто решил поставить Украине легкие танки AMX-10. Партнеры последовали нашему примеру. (…) Президент сказал в минувшее воскресенье (на пресс-конференции с Шольцем– Прим. Ред.), что «ничего не исключено», но танки будут поставлены в том случае, если это будет отвечать трем критериям: чтобы это не было эскалационной мерой. Но, по нашему мнению, поставка танков таковой не является

чтобы это могло принести реальную и эффективную поддержку Украине — это касается ремонта, логистических вопросов, обучения (танкистов).

наконец, мы не должны ухудшить собственные оборонные возможности». «Наш министр обороны ведет дискуссии (с украинской стороной о возможности поставок Leclerc) и эти дискуссии продолжатся», — добавила Лежандр, отметив, что в Париже «очень внимательно» относятся к запросам украинцев. Другой источник в МИДе уточнил, что, в частности, еще и поэтому сегодня в Одессу приехала с визитом министр иностранных дел Франции Катрин Колонна — «узнать о насущных потребностях Украины».