В Красноярске и Барвихе отменили выступления Валерия Меладзе

Выступление в Барвихе должно было пройти в «Барвиха Luxury Village» 8 марта. Но теперь вместо Меладзе на сцену выйдет Владимир Пресняков. «Зрители могут прийти по билетам на концерт Валерия Меладзе или вернуть билеты», — сказали РБК в кассах концертной площадки. Концерт в Красноярске должен был состояться 2 мая в концертном зале «Гранд Холл».

В подмосковной Барвихе и Красноярске отменили концерты певца Валерия Меладзе, запланированные на весну этого года. Об этом сообщают РБК и РИА Новости .

До этого выступления певца отменили в Новосибирске и Иркутске. Как отмечает РИА Новости, Меладзе планировал отправиться весной в тур по Сибири, но на данный момент все концерты уже отменены. Даты российских выступлений артиста также пропали с официального сайта певца.

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Ранее в сети появилось видео, на котором Меладзе тихо говорит «Героям слава», отвечая на слова «Слава Украине». Комментируя его, член Совета федерации Елена Афанасьева призвала лишить Меладзе гражданства России.

Затем лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил лишить Меладзе всех званий, сказав, что «по-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен».

После этого депутат Госдумы и первый замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой попросил Генпрокуратуру дать правовую оценку действиям и высказываниям Меладзе.

Сам певец отреагировал на критику чиновников и заявил, что уже 10 месяцев, с начала российского вторжения в Украину, он «как и многие другие люди, живет с ощущением тяжести и горя».

Меладзе стал одним из первых российских деятелей культуры, которые выступили с призывом остановить войну в Украине. 24 февраля, в день вторжения, он записал видео, в котором заявил: «Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам».