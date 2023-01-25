В Испании по подозрению в прошлогодней рассылке бомб высокопоставленным лицам задержали 74-летнего пенсионера с пророссийскими взглядами

В Испании задержали мужчину, которого подозревают в рассылке бомб высокопоставленным лицам в ноябре-декабре 2022 года. Об этом сообщают несколько испанских СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Как пишет портал ABC, подозреваемым оказался 74-летний мужчина из Бургоса с пророссийскими взглядами, который до выхода на пенсию был госслужащим. La Sexta уточняет, что он работал в городском совете Витории.

Пенсионера задержали на улице в городе Миранда-де-Эбро, после чего провели обыск у него дома, пишут издания. Источник ABC назвал мужчину «странным и одиноким». При этом следователи не обнаружили у подозреваемого никаких связей с экстремистскими организациями.

Le Pais со ссылкой на источники утверждает, что мужчину удалось найти благодаря маркам, которые он оставил на посылках с бомбами. Они оказались памятными, их тираж составил всего 135 тысяч штук. Следствие предполагает, что он действовал один.