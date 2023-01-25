В Испании по подозрению в прошлогодней рассылке бомб высокопоставленным лицам задержали 74-летнего пенсионера с пророссийскими взглядами

В Испании задержали мужчину, которого подозревают в рассылке бомб высокопоставленным лицам в ноябре-декабре 2022 года. Об этом сообщают несколько испанских СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Как пишет портал ABC, подозреваемым оказался 74-летний мужчина из Бургоса с пророссийскими взглядами, который до выхода на пенсию был госслужащим. La Sexta уточняет, что он работал в городском совете Витории.
Пенсионера задержали на улице в городе Миранда-де-Эбро, после чего провели обыск у него дома, пишут издания. Источник ABC назвал мужчину «странным и одиноким». При этом следователи не обнаружили у подозреваемого никаких связей с экстремистскими организациями.
Le Pais со ссылкой на источники утверждает, что мужчину удалось найти благодаря маркам, которые он оставил на посылках с бомбами. Они оказались памятными, их тираж составил всего 135 тысяч штук. Следствие предполагает, что он действовал один.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников писала, что за операцией с бомбами в Испании могло стоять террористическое ультраправое «Русское имперское движение». Издание утверждало, что организацию курирует ГРУ, которое выступило в роли организатора акции с бомбами.
30 ноября в посольстве Украины в Мадриде взорвалась посылка, которая была адресована лично на имя посла Украины Сергея Погорельцева. Посылка не имела обратного адреса, из-за чего вызвала подозрения у сотрудников посольства. Почту поручили открыть коменданту, который получил ранения в результате взрыва.
На следующий день газета El Mundo со ссылкой на полицию сообщила, что в Испании обнаружили еще несколько посылок со взрывчаткой. Они были направлены премьер-министру Испании Педро Санчесу, в Минобороны страны и спутниковый центр авиабазы Торрехон-де-Ардос. Пострадавших нет.
Кроме того, взрывные устройства доставили в компанию Instalaza, которая в том числе поставляет оружие Киеву, а также в посольство США в Мадриде.
Посольство России в Испании заявило, что осуждает «любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств».