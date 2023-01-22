NYT: ГРУ могло курировать операцию по рассылке бомб в Испании в 2022 году

Следователи считают, что за рассылкой бомб в конце 2022 года в Испании могут стоять сотрудники Главного разведывательного управления Вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на официальных лиц США сообщает газета The New York Times.

Следователи предполагают, что исполнителями операции были члены ультраправого «Русского имперского движения». Важные представители этой группы находились в Испании, и местная полиция отследила их связи с ультраправыми испанскими организациями.

«Русское имперское движение» включено Государственным департаментом США в список глобальных террористических организаций. Предположительно, движение связано с российскими спецслужбами. Следователи считают, что офицеры, курирующие террористическую группу, служат в ГРУ.

Американские чиновники предполагают, что с помощью этой операции сотрудники российской разведки хотели застать врасплох европейские правительства и, возможно, испытать прокси-группы на случай, если Москва решит пойти на эскалацию конфликта.

«Очевидно, целью акции было дать понять, что Россия и ее доверенные лица могут совершить теракты по всей Европе, в том числе в столицах государств-членов НАТО», — пишет NYT.

Сейчас нет никаких признаков того, что Москва готова к широкомасштабным тайным атакам или диверсиям в Европе, которые могут спровоцировать ответ НАТО, утверждают американские чиновники. При этом ситуация может измениться, если Россия продолжит терпеть поражения в войне в Украине.

Путин предоставил своей военной разведке широкую свободу действий для разработки и проведения тайных операций в Европе, но степень участия Кремля в операции с рассылкой бомб неясна, утверждают американские чиновники.