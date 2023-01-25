«Русская служба Би-би-си» установила имена 92 российских военных, погибших при ударе по Макеевке

В результате ракетного удара по Макеевке в «ДНР» погибли минимум 92 российских военнослужащих, сообщает Русская служба «Би-би-си». Журналисты опубликовали списки с именами и фотографиями погибших.

«На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 92 российских военных, погибших при обстреле ПТУ в Макеевке рядом с Донецком. Семьи еще по меньшей мере 16 военных не могут найти их ни среди мертвых, ни среди живых», — пишет издание.

Также «Русская служба Би-би-си» обнаружила в открытых источниках 15 военных, находившихся в Макеевке в момент обстрела, чью судьбу после 1 января родственники установить не могут. У нескольких семей взяли материал ДНК, чтобы найти совпадениями с погибшими. О результате исследований не сообщалось.

Большая часть погибших — мобилизованные из Самарской области. Их родственники рассказали, что многие получили повестки в конце сентября и затем около двух месяцев проходили подготовку в воинских частях региона. 26 декабря они прибыли в Макеевку на территории «ДНР».

Репортаж из Самарской области, где под новогодний антураж тихо, чтобы никто не заметил и не возмущался, хоронили погибших в Макеевке мобилизованных

1 января ВСУ сообщили о гибели сотен российских мобилизованных в результате удара из HIMARS по Макеевке. На следующий день Минобороны России сообщило, что в ходе ракетного удара ВСУ по Макеевке погибли 63 российских военнослужащих. Позже в ведомстве рассказали, что число погибших выросло до 89.

Минобороны не уточнило, были ли это мобилизованные и к каким подразделениям они принадлежали. В то же время губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших есть жители его региона.

Минобороны РФ также обвинило самих погибших в том, что по их части нанесли удар.

Причиной удара ведомство назвало«включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника». Якобы благодаря этому ВСУ запеленговали и определили координаты расположения военных.