Spiegel: Германия отправляет «Леопарды» в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2. По информации Der Spiegel, речь идет как минимум об одной роте (10-14 танков) Leopard 2A6.

Издание отмечает, что танки достанут прямо со складов Бундесвера. В перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из промышленных запасов.

Кроме того, по данным СМИ, правительство ФРГ планирует разрешить другим странам поставлять Украине эти танки. Агентство Bloomberg также ранее сообщало, что Шольц, как ожидается, уже в среду разрешит передавать Украине немецкие танки.

Wall Street Journal писала сегодня, что США рассматривают возможность поставки в Украину «значительного количества» танков Abrams M1. По данным издания, объявить о поставке могут уже на этой неделе.

Сегодня Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2. Германия производит этот тип танков, без ее согласия поставлять в другие страны нельзя.

UPD (21:03 мск): Норвегия думает передать Украине до 8 танков Leopard 2, передает издание Dagens Næringsliv. Официального решения пока нет.