Турция отменила запланированную встречу с представителями Швеции и Финляндии

Турция отложила на неопределенный срок встречу с представителями Швеции и Финляндии, запланированную на февраль. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber, информацию также подтверждает источник шведского канала SVT.
Только что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, министр иностранных дел страны Тобиас Бильстрём и министр обороны Пол Йонсон провели пресс-конференцию, посвященную вопросу вступления в НАТО.
Встреча началась с того, что премьер осудил вторжение России в Украину и подчеркнул важность скорейшего вступления Швеции в альянс.
«Нет более важного вопроса национальной безопасности, чем быстрое вступление Швеции и Финляндии в НАТО», — сказал Кристерссон, отметив, что власти Финляндии все еще хотят вступать в альянс совместно со Швецией.
Кристерссона спросили во время конференции, закрыл ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дверь для вступления Швеции в НАТО. Премьер ответил, что он не думает, что кто-то интерпретировал это таким образом.
«Не будем наивными. И в Швеции, и за ее пределами есть силы, которые хотят помешать Швеции стать членом НАТО. И именно на этом фоне появляются провокаторы, которые хотят ослабить отношения Швеции с другими странами», — сказал премьер-министр Швеции (цитата по норвежскому каналу NRK).
Сегодня впервые допустила возможность рассмотрения ее заявки о вступлении в НАТО без шведской. Министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что Финляндия должна будет оценить ситуацию, если получится, что заявка Швеции в альянс не продвигается.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО после того, как ультраправый активист Расмус Палудан сжег Коран в Стокгольме.
После этой «акции» Турция также отменила визит министра обороны Швеции в Анкару.