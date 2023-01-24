Финляндия впервые допустила возможность рассмотрения ее заявки о вступлении в НАТО без шведской. Как заявил в эфире Yle министр иностранных дел Пекка Хаависто, Финляндия должна будет оценить ситуацию, если получится, что заявка Швеции в альянс не продвигается.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией в мае, через несколько месяцев после начала войны России в Украине. Заявку Швеции до сих пор не одобрили Турция и Венгрия. Турция заблокировала начало переговоров по этому вопросу, выставив ряд условий, на которых она согласится одобрить заявки стран.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО после акций у турецкого посольства в Стокгольме, во время которых сжигали Коран. Эрдоган назвал акцию «гнусным актом» и «оскорблением» тех, кто уважает права и свободы человека.